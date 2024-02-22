22 февраля 2024

Стали известны подробности гибели зоозащитницы и ее дочери в Екатеринбурге

УК дома, где погибла екатеринбурженка и ее дочь, начала проверку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, коридор, ключи от квартиры, недвижимость, новоселье, дверь в квартиру
УК ищет ответственного за газовую колонку в квартире Щербаковой Фото:

В Екатеринбурге управляющая компания (УК) дома, в квартире которого отравились газом зоозащитница Александра Щербакова и ее 16-летняя дочь, выясняет, кто ответственен за газовую колонку. Об этом рассказал бывший муж погибшей.

«Периодически одна колонка выходила из строя, появлялась другая. Всегда ее устанавливали газовщики… Но в газовой службе сказали, что они не несут ответственности за газовый водонагреватель. В УК говорят, что это сложный механизм, и они за нее тоже ответственности нести не могут. Поэтому сейчас выясняют, кто за нее ответственен», — передает E1.RU слова мужчины.

По его словам, следователи уже изъяли газовую колонку, а вместе с ней документы с датами установки и замены. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в СУ СКР по Свердловской области. В настоящее время ответ получить не удалось.

В екатеринбургской квартире на Сортировке нашли тела Щербаковой и ее дочери. Также погибли восемь домашних животных. По предварительной информации, причиной трагедии стала утечка газа. Первым свидетелем происшествия стал сын зоозащитницы, который передал информацию отцу.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге управляющая компания (УК) дома, в квартире которого отравились газом зоозащитница Александра Щербакова и ее 16-летняя дочь, выясняет, кто ответственен за газовую колонку. Об этом рассказал бывший муж погибшей. «Периодически одна колонка выходила из строя, появлялась другая. Всегда ее устанавливали газовщики… Но в газовой службе сказали, что они не несут ответственности за газовый водонагреватель. В УК говорят, что это сложный механизм, и они за нее тоже ответственности нести не могут. Поэтому сейчас выясняют, кто за нее ответственен», — передает E1.RU слова мужчины. По его словам, следователи уже изъяли газовую колонку, а вместе с ней документы с датами установки и замены. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в СУ СКР по Свердловской области. В настоящее время ответ получить не удалось. В екатеринбургской квартире на Сортировке нашли тела Щербаковой и ее дочери. Также погибли восемь домашних животных. По предварительной информации, причиной трагедии стала утечка газа. Первым свидетелем происшествия стал сын зоозащитницы, который передал информацию отцу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...