Стали известны подробности гибели зоозащитницы и ее дочери в Екатеринбурге

В Екатеринбурге управляющая компания (УК) дома, в квартире которого отравились газом зоозащитница Александра Щербакова и ее 16-летняя дочь, выясняет, кто ответственен за газовую колонку. Об этом рассказал бывший муж погибшей.
«Периодически одна колонка выходила из строя, появлялась другая. Всегда ее устанавливали газовщики… Но в газовой службе сказали, что они не несут ответственности за газовый водонагреватель. В УК говорят, что это сложный механизм, и они за нее тоже ответственности нести не могут. Поэтому сейчас выясняют, кто за нее ответственен», — передает E1.RU слова мужчины.
По его словам, следователи уже изъяли газовую колонку, а вместе с ней документы с датами установки и замены. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в СУ СКР по Свердловской области. В настоящее время ответ получить не удалось.
В екатеринбургской квартире на Сортировке нашли тела Щербаковой и ее дочери. Также погибли восемь домашних животных. По предварительной информации, причиной трагедии стала утечка газа. Первым свидетелем происшествия стал сын зоозащитницы, который передал информацию отцу.
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