Мертвую зоозащитницу в Екатеринбурге обнаружил ее несовершеннолетний сын

Первым, кто обнаружил тела в квартире Екатеринбурга зоозащитницы Александры Щербаковой и ее 16-летней дочери, стал несовершеннолетний сын женщины. Об этом URA.RU рассказал информированный источник.
«В момент гибели Александры и ее дочери, несовершеннолетний сын зоозащитницы находился на дне рождении. Когда он вернулся домой, то обнаружил тела», — сказал собеседник агентства. По его словам, в семье не было отца.
Помимо Щербаковых, в квартире проживала подруга зоозащитницы, которая находилась за границей. «Сейчас она вернулась в Екатеринбург. Что теперь будет с оставшимся ребенком — неизвестно», — отметил источник.
Ранее стало известно, что в квартире на Сортировке нашли мертвыми Щербакову и ее дочь. По предварительной информации, причиной трагедии стала утечка газа. Похороны пройдут 24 февраля на Восточное кладбище.
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