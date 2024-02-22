22 февраля 2024

Мертвую зоозащитницу в Екатеринбурге обнаружил ее несовершеннолетний сын

© Служба новостей «URA.RU»
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Квартира на улице Таганской. Екатеринбург , дверная ручка, входная дверь
В квартире вместе с Щербаковой проживали ее сын и подруга Фото:

Первым, кто обнаружил тела в квартире Екатеринбурга зоозащитницы Александры Щербаковой и ее 16-летней дочери, стал несовершеннолетний сын женщины. Об этом URA.RU рассказал информированный источник.

«В момент гибели Александры и ее дочери, несовершеннолетний сын зоозащитницы находился на дне рождении. Когда он вернулся домой, то обнаружил тела», — сказал собеседник агентства. По его словам, в семье не было отца.

Помимо Щербаковых, в квартире проживала подруга зоозащитницы, которая находилась за границей. «Сейчас она вернулась в Екатеринбург. Что теперь будет с оставшимся ребенком — неизвестно», — отметил источник.

Ранее стало известно, что в квартире на Сортировке нашли мертвыми Щербакову и ее дочь. По предварительной информации, причиной трагедии стала утечка газа. Похороны пройдут 24 февраля на Восточное кладбище.

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Первым, кто обнаружил тела в квартире Екатеринбурга зоозащитницы Александры Щербаковой и ее 16-летней дочери, стал несовершеннолетний сын женщины. Об этом URA.RU рассказал информированный источник. «В момент гибели Александры и ее дочери, несовершеннолетний сын зоозащитницы находился на дне рождении. Когда он вернулся домой, то обнаружил тела», — сказал собеседник агентства. По его словам, в семье не было отца. Помимо Щербаковых, в квартире проживала подруга зоозащитницы, которая находилась за границей. «Сейчас она вернулась в Екатеринбург. Что теперь будет с оставшимся ребенком — неизвестно», — отметил источник. Ранее стало известно, что в квартире на Сортировке нашли мертвыми Щербакову и ее дочь. По предварительной информации, причиной трагедии стала утечка газа. Похороны пройдут 24 февраля на Восточное кладбище.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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