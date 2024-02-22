22 февраля 2024

Названы самые продаваемые марки подержанных авто в Тюменской области

«Авито»: LADA стала самой продаваемой маркой авто в Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Автосалон ЛАДА. Челябинск, покупатель, лада, автомобиль, ваз, автопром
В Тюменской области популярность LADA связана с доступностью моделей Фото:

В Тюменской области в 2023 году лидером вторичного авторынка стала LADA. На эту марку машины приходится 20% продаж. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито».

«ВАЗ (LADA) остается самым популярным выбором на рынке автомобилей с пробегом в Тюменской области за 2023 год. Во многом такая востребованность связана с доступностью отечественных моделей. Японские и корейские автомобили, такие как Toyota, Kia, Hyundai и Nissan, несмотря на более высокую среднюю стоимость, также пользуются спросом», — рассказали в пресс-службе «Авито» РБК Тюмень.

Средняя стоимость LADA составила 170 тысяч рублей. Второе место занимает японская марка Toyota с долей 10% и средней ценой 1,05 миллиона рублей. Третье место у южнокорейской марки Kia — доля продаж бренда в общей структуре составила 7%, стоимость — 1,2 миллиона рублей. Четвертая позиция — корейский Hyundai. На долю бренда пришлось 6%, цена составила 910 тысяч рублей. Замыкает топ японская марка Nissan. Доля в структуре продаж — 5%, средняя цена — 700 тысяч рублей.

В 2022 году в городе самыми востребованными автомобилями на вторичном рынке оказались машины китайского производства. Популярным автомобилем с пробегом стал Lifan Solano. Средняя стоимость данной модели стала ниже на 3,6% и составила 269 тысяч рублей.

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В Тюменской области в 2023 году лидером вторичного авторынка стала LADA. На эту марку машины приходится 20% продаж. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито». «ВАЗ (LADA) остается самым популярным выбором на рынке автомобилей с пробегом в Тюменской области за 2023 год. Во многом такая востребованность связана с доступностью отечественных моделей. Японские и корейские автомобили, такие как Toyota, Kia, Hyundai и Nissan, несмотря на более высокую среднюю стоимость, также пользуются спросом», — рассказали в пресс-службе «Авито» РБК Тюмень. Средняя стоимость LADA составила 170 тысяч рублей. Второе место занимает японская марка Toyota с долей 10% и средней ценой 1,05 миллиона рублей. Третье место у южнокорейской марки Kia — доля продаж бренда в общей структуре составила 7%, стоимость — 1,2 миллиона рублей. Четвертая позиция — корейский Hyundai. На долю бренда пришлось 6%, цена составила 910 тысяч рублей. Замыкает топ японская марка Nissan. Доля в структуре продаж — 5%, средняя цена — 700 тысяч рублей. В 2022 году в городе самыми востребованными автомобилями на вторичном рынке оказались машины китайского производства. Популярным автомобилем с пробегом стал Lifan Solano. Средняя стоимость данной модели стала ниже на 3,6% и составила 269 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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