22 февраля 2024

Екатеринбуржцы лишились газа после смерти зоозащитницы и ее дочери

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Пермь, вентиль, газовая труба, газ в доме
Соседи Щербаковой порядка пяти дней живут без газа Фото:

В Екатеринбурге жильцы дома, где погибли зоозащитница Александра Щербакова и ее 16-летняя дочь, остались без газа. В настоящее время специалисты проводят проверку во всех квартирах здания, рассказали URA.RU в аварийной газовой службе.

«С 18 февраля в доме отключили газ на время проведения проверки. Специалистам необходимо проверить в каждой квартире газовые колонки», — сказал диспетчер. В настоящее время информация о возобновлении подачи газа неизвестна.

Тела Щербаковой и ее дочери обнаружил сын зоозащитницы, рассказавший о происшествии отцу. Кроме того, в квартире погибли восемь домашних животных. По предварительной информации, причиной трагедии стала утечка газа. Управляющая компания дома ищет ответственного за газовую колонку в квартире погибшей.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге жильцы дома, где погибли зоозащитница Александра Щербакова и ее 16-летняя дочь, остались без газа. В настоящее время специалисты проводят проверку во всех квартирах здания, рассказали URA.RU в аварийной газовой службе. «С 18 февраля в доме отключили газ на время проведения проверки. Специалистам необходимо проверить в каждой квартире газовые колонки», — сказал диспетчер. В настоящее время информация о возобновлении подачи газа неизвестна. Тела Щербаковой и ее дочери обнаружил сын зоозащитницы, рассказавший о происшествии отцу. Кроме того, в квартире погибли восемь домашних животных. По предварительной информации, причиной трагедии стала утечка газа. Управляющая компания дома ищет ответственного за газовую колонку в квартире погибшей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...