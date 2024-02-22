Екатеринбуржцы лишились газа после смерти зоозащитницы и ее дочери

В Екатеринбурге жильцы дома, где погибли зоозащитница Александра Щербакова и ее 16-летняя дочь, остались без газа. В настоящее время специалисты проводят проверку во всех квартирах здания, рассказали URA.RU в аварийной газовой службе.
«С 18 февраля в доме отключили газ на время проведения проверки. Специалистам необходимо проверить в каждой квартире газовые колонки», — сказал диспетчер. В настоящее время информация о возобновлении подачи газа неизвестна.
Тела Щербаковой и ее дочери обнаружил сын зоозащитницы, рассказавший о происшествии отцу. Кроме того, в квартире погибли восемь домашних животных. По предварительной информации, причиной трагедии стала утечка газа. Управляющая компания дома ищет ответственного за газовую колонку в квартире погибшей.
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