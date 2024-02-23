Российские военкоры заявили о штурме Красногоровки в ДНР

«Военная хроника»: ВС РФ приступили к штурму Красногоровки

23 февраля 2024 в 17:51 Размер текста - 17 +

Армия России штурмует Красногоровку, сообщают военкоры Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России начала штурм Красногоровки в ДНР. Об этом сообщает telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на источники. Военкор Борис Рожин заявил, что взятие населенного пункта позволит сократить обстрелы Донецка. «ВС РФ ворвались в Красногоровку, которая находится в 3,5 километров к северу от Марьинки. По предварительным данным, первые подразделения зашли на южные окраины города, в данный момент идет бой», — сообщает «Военная хроника». До этого военкор Семен Пегов рассказал, что ВС РФ активизировали обстрелы Красногоровки. Населенный пункт находится рядом с Победой, которую российские бойцы освободили на днях. Рожин в своем telegram-канале поделился, что взятие под контроль Красногоровки облегчит жизнь горожанам Донецка. Из населенного пункта велись обстрелы города. Военкор также отметил, что армия Украины в течение последних лет существенно нарастила оборону Красногоровки. Официальной информации от Минобороны РФ по поводу штурма Красногоровки нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в военное ведомство, чтобы получить комментарий.

Армия России начала штурм Красногоровки в ДНР. Об этом сообщает telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на источники. Военкор Борис Рожин заявил, что взятие населенного пункта позволит сократить обстрелы Донецка. «ВС РФ ворвались в Красногоровку, которая находится в 3,5 километров к северу от Марьинки. По предварительным данным, первые подразделения зашли на южные окраины города, в данный момент идет бой», — сообщает «Военная хроника». До этого военкор Семен Пегов рассказал, что ВС РФ активизировали обстрелы Красногоровки. Населенный пункт находится рядом с Победой, которую российские бойцы освободили на днях. Рожин в своем telegram-канале поделился, что взятие под контроль Красногоровки облегчит жизнь горожанам Донецка. Из населенного пункта велись обстрелы города. Военкор также отметил, что армия Украины в течение последних лет существенно нарастила оборону Красногоровки. Официальной информации от Минобороны РФ по поводу штурма Красногоровки нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в военное ведомство, чтобы получить комментарий.