Российские военкоры заявили о штурме Красногоровки в ДНР

«Военная хроника»: ВС РФ приступили к штурму Красногоровки
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Армия России штурмует Красногоровку, сообщают военкоры Фото:
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Армия России начала штурм Красногоровки в ДНР. Об этом сообщает telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на источники. Военкор Борис Рожин заявил, что взятие населенного пункта позволит сократить обстрелы Донецка.

«ВС РФ ворвались в Красногоровку, которая находится в 3,5 километров к северу от Марьинки. По предварительным данным, первые подразделения зашли на южные окраины города, в данный момент идет бой», — сообщает «Военная хроника».

До этого военкор Семен Пегов рассказал, что ВС РФ активизировали обстрелы Красногоровки. Населенный пункт находится рядом с Победой, которую российские бойцы освободили на днях.

Рожин в своем telegram-канале поделился, что взятие под контроль Красногоровки облегчит жизнь горожанам Донецка. Из населенного пункта велись обстрелы города. Военкор также отметил, что армия Украины в течение последних лет существенно нарастила оборону Красногоровки.

Официальной информации от Минобороны РФ по поводу штурма Красногоровки нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в военное ведомство, чтобы получить комментарий.

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Армия России начала штурм Красногоровки в ДНР. Об этом сообщает telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на источники. Военкор Борис Рожин заявил, что взятие населенного пункта позволит сократить обстрелы Донецка. «ВС РФ ворвались в Красногоровку, которая находится в 3,5 километров к северу от Марьинки. По предварительным данным, первые подразделения зашли на южные окраины города, в данный момент идет бой», — сообщает «Военная хроника». До этого военкор Семен Пегов рассказал, что ВС РФ активизировали обстрелы Красногоровки. Населенный пункт находится рядом с Победой, которую российские бойцы освободили на днях. Рожин в своем telegram-канале поделился, что взятие под контроль Красногоровки облегчит жизнь горожанам Донецка. Из населенного пункта велись обстрелы города. Военкор также отметил, что армия Украины в течение последних лет существенно нарастила оборону Красногоровки. Официальной информации от Минобороны РФ по поводу штурма Красногоровки нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в военное ведомство, чтобы получить комментарий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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