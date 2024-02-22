22 февраля 2024

Свердловский фермер, обвиняемый в удержании в рабстве белоруса, отрицает вину

© Служба новостей «URA.RU»
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Второй день работы Всероссийского дня поля - 2021. Свердловская область, Кадниково, фермер, пищевая промышленность, сельское хозяйство, производство зерна, земледелие
Фермер обвинил уроженца Белоруссии в алкоголизме Фото:

Фермер из Первоуральска (Свердловская область), которого обвинили в удержании в рабстве гражданина Белоруссии Вадима Железкого, заявил, что его оклеветали. Также он обвинил белоруса в алкоголизме и халатном отношении к работе.

«Я вас уверяю, это все ложь. Я хочу, чтобы хоть кто-нибудь услышал всю правду. Я не могу вынести такой позор», — передает E1.RU слова хозяина фермы. По его словам, Железкий напивался после получения зарплаты и не выходил на работу, а порой терял табун из 70-80 коров, который потом приходилось искать.

Фермер отметил, что после подобных ситуаций был вынужден оплачивать работу продуктами и отправлять часть заработка (общая сумма 95 тысяч рублей) бывшей жене Вадима в счет алиментов. «Во время одной из пьянок он потерял свой телефон — я купил ему новый. Стал бы я так делать, если бы держал его в рабстве?» — сетует фермер.

Ранее URA.RU сообщало, что активисты вызволили из деревни Шадриха Вадима Железкого, который 10 месяцев назад приехал в Россию на заработки. Он утверждает, что его удерживали силой на ферме и не выдавали зарплату. Представители территориального ОВД организовали проверку.

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Фермер из Первоуральска (Свердловская область), которого обвинили в удержании в рабстве гражданина Белоруссии Вадима Железкого, заявил, что его оклеветали. Также он обвинил белоруса в алкоголизме и халатном отношении к работе. «Я вас уверяю, это все ложь. Я хочу, чтобы хоть кто-нибудь услышал всю правду. Я не могу вынести такой позор», — передает E1.RU слова хозяина фермы. По его словам, Железкий напивался после получения зарплаты и не выходил на работу, а порой терял табун из 70-80 коров, который потом приходилось искать. Фермер отметил, что после подобных ситуаций был вынужден оплачивать работу продуктами и отправлять часть заработка (общая сумма 95 тысяч рублей) бывшей жене Вадима в счет алиментов. «Во время одной из пьянок он потерял свой телефон — я купил ему новый. Стал бы я так делать, если бы держал его в рабстве?» — сетует фермер. Ранее URA.RU сообщало, что активисты вызволили из деревни Шадриха Вадима Железкого, который 10 месяцев назад приехал в Россию на заработки. Он утверждает, что его удерживали силой на ферме и не выдавали зарплату. Представители территориального ОВД организовали проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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