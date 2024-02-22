Свердловский фермер, обвиняемый в удержании в рабстве белоруса, отрицает вину

23 февраля 2024 в 19:13 Размер текста - 17 +

Фермер обвинил уроженца Белоруссии в алкоголизме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фермер из Первоуральска (Свердловская область), которого обвинили в удержании в рабстве гражданина Белоруссии Вадима Железкого, заявил, что его оклеветали. Также он обвинил белоруса в алкоголизме и халатном отношении к работе. «Я вас уверяю, это все ложь. Я хочу, чтобы хоть кто-нибудь услышал всю правду. Я не могу вынести такой позор», — передает E1.RU слова хозяина фермы. По его словам, Железкий напивался после получения зарплаты и не выходил на работу, а порой терял табун из 70-80 коров, который потом приходилось искать. Фермер отметил, что после подобных ситуаций был вынужден оплачивать работу продуктами и отправлять часть заработка (общая сумма 95 тысяч рублей) бывшей жене Вадима в счет алиментов. «Во время одной из пьянок он потерял свой телефон — я купил ему новый. Стал бы я так делать, если бы держал его в рабстве?» — сетует фермер. Ранее URA.RU сообщало, что активисты вызволили из деревни Шадриха Вадима Железкого, который 10 месяцев назад приехал в Россию на заработки. Он утверждает, что его удерживали силой на ферме и не выдавали зарплату. Представители территориального ОВД организовали проверку.

Фермер из Первоуральска (Свердловская область), которого обвинили в удержании в рабстве гражданина Белоруссии Вадима Железкого, заявил, что его оклеветали. Также он обвинил белоруса в алкоголизме и халатном отношении к работе. «Я вас уверяю, это все ложь. Я хочу, чтобы хоть кто-нибудь услышал всю правду. Я не могу вынести такой позор», — передает E1.RU слова хозяина фермы. По его словам, Железкий напивался после получения зарплаты и не выходил на работу, а порой терял табун из 70-80 коров, который потом приходилось искать. Фермер отметил, что после подобных ситуаций был вынужден оплачивать работу продуктами и отправлять часть заработка (общая сумма 95 тысяч рублей) бывшей жене Вадима в счет алиментов. «Во время одной из пьянок он потерял свой телефон — я купил ему новый. Стал бы я так делать, если бы держал его в рабстве?» — сетует фермер. Ранее URA.RU сообщало, что активисты вызволили из деревни Шадриха Вадима Железкого, который 10 месяцев назад приехал в Россию на заработки. Он утверждает, что его удерживали силой на ферме и не выдавали зарплату. Представители территориального ОВД организовали проверку.