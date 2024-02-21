Белоруса спасли от рабства в свердловской деревне. Видео

21 февраля 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

На территории фермы, где нашли белоруса, остались другие работники (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Активисты вызволили из деревни Шадриха (Свердловская область) гражданина Белоруссии Вадима Железкого. Мужчина приехал на заработки десять месяцев назад, но зарплату ему ни разу не платили. Об этом URA.RU рассказали представители «Русской общины» в Екатеринбурге. «Наши сегодня вывезли из деревни Шадриха гражданина Белоруссии Вадима Железкого, который приехал на заработки десять месяцев назад, но в итоге денег не видел ни разу. А когда попытался уехать, то обнаружил, что документов нет. Также был избит за попытку расторгнуть трудовые отношения. Так, по словам пленника, его удерживал в трудовом рабстве местный житель с характерным кавказским именем Навэр», — рассказал собеседник. Хозяин фермы считает, что все было честно. Представители «Русской общины» везут белоруса в Екатеринбург, где он пробудет до пятницы, а после улетит домой. По словам активистов, на территории фермы продолжают находиться еще 16-17 человек.

Активисты вызволили из деревни Шадриха (Свердловская область) гражданина Белоруссии Вадима Железкого. Мужчина приехал на заработки десять месяцев назад, но зарплату ему ни разу не платили. Об этом URA.RU рассказали представители «Русской общины» в Екатеринбурге. «Наши сегодня вывезли из деревни Шадриха гражданина Белоруссии Вадима Железкого, который приехал на заработки десять месяцев назад, но в итоге денег не видел ни разу. А когда попытался уехать, то обнаружил, что документов нет. Также был избит за попытку расторгнуть трудовые отношения. Так, по словам пленника, его удерживал в трудовом рабстве местный житель с характерным кавказским именем Навэр», — рассказал собеседник. Хозяин фермы считает, что все было честно. Представители «Русской общины» везут белоруса в Екатеринбург, где он пробудет до пятницы, а после улетит домой. По словам активистов, на территории фермы продолжают находиться еще 16-17 человек.