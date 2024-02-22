Политика ЕС включил губернатора ХМАО в 13-й пакет санкций 23 февраля 2024 в 18:51 Размер текста - 17 + Губернатор ХМАО Комарова включена в 13-й пакет санкций ЕС Фото: Влад Суханов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова включена в список лиц, подпадающих под 13-й пакет санкций Евросоюза. Информация об этом опубликована на сайте Совета ЕС. «Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры включена в 13-й пакет санкций ЕС», — указано в документе. Список подсанкционных лиц раскрыл Совет ЕС. Ранее губернатор, глава депсоцразвития Тереза Пономарева, а также омбудсмен Наталья Стребкова и уполномоченный по правам ребенка Людмила Низамова попали под санкционные ограничения. В сентябре 2023 года их внесла в список Канада. Губернатор ХМАО Наталья Комарова включена в список лиц, подпадающих под 13-й пакет санкций Евросоюза. Информация об этом опубликована на сайте Совета ЕС. «Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры включена в 13-й пакет санкций ЕС», — указано в документе. Список подсанкционных лиц раскрыл Совет ЕС. Ранее губернатор, глава депсоцразвития Тереза Пономарева, а также омбудсмен Наталья Стребкова и уполномоченный по правам ребенка Людмила Низамова попали под санкционные ограничения. В сентябре 2023 года их внесла в список Канада. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям