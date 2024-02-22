22 февраля 2024

ЕС включил губернатора ХМАО в 13-й пакет санкций

© Служба новостей «URA.RU»
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Финал и награждение конкурса профессионального мастерства энергетиков. Нижневартовск, комарова наталья
Губернатор ХМАО Комарова включена в 13-й пакет санкций ЕС Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова включена в список лиц, подпадающих под 13-й пакет санкций Евросоюза. Информация об этом опубликована на сайте Совета ЕС.

«Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры включена в 13-й пакет санкций ЕС», — указано в документе. Список подсанкционных лиц раскрыл Совет ЕС.

Ранее губернатор, глава депсоцразвития Тереза Пономарева, а также омбудсмен Наталья Стребкова и уполномоченный по правам ребенка Людмила Низамова попали под санкционные ограничения. В сентябре 2023 года их внесла в список Канада.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова включена в список лиц, подпадающих под 13-й пакет санкций Евросоюза. Информация об этом опубликована на сайте Совета ЕС. «Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры включена в 13-й пакет санкций ЕС», — указано в документе. Список подсанкционных лиц раскрыл Совет ЕС. Ранее губернатор, глава депсоцразвития Тереза Пономарева, а также омбудсмен Наталья Стребкова и уполномоченный по правам ребенка Людмила Низамова попали под санкционные ограничения. В сентябре 2023 года их внесла в список Канада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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