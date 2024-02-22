ЕС включил губернатора ХМАО в 13-й пакет санкций

Губернатор ХМАО Комарова включена в 13-й пакет санкций ЕС
Губернатор ХМАО Наталья Комарова включена в список лиц, подпадающих под 13-й пакет санкций Евросоюза. Информация об этом опубликована на сайте Совета ЕС.
«Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры включена в 13-й пакет санкций ЕС», — указано в документе. Список подсанкционных лиц раскрыл Совет ЕС.
Ранее губернатор, глава депсоцразвития Тереза Пономарева, а также омбудсмен Наталья Стребкова и уполномоченный по правам ребенка Людмила Низамова попали под санкционные ограничения. В сентябре 2023 года их внесла в список Канада.
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