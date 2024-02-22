Тюменские специалисты разработали оружие для применения в зоне СВО

Специалисты из Тюмени создали FPV-дроны, которые будут применяться в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Сегодня осмотрел новейшую разработку тюменских специалистов для применения в зоне СВО. FPV-дроны местного производства оснащены мощной батареей и ретрансляторами, которые увеличивают дальность полета до 8-10 километров», — написал Моор в telegram-канале. Он подчеркнул, что наши инженеры разработали и наладили собственное производство боеприпасов для дронов.
По словам главы региона, новое оружие намного безопаснее и удобнее предыдущих аналогов. Оно полностью делается в Тюменской области. Моор отметил, что скоро тюменские бойцы получат первую партию беспилотников и корпусов осколочного боеприпаса.
Александр Моор рассказывал, что тюменским военным в зону СВО доставили новую экспериментальную разработку, которая позволит защититься от дронов. Аппарат легко крепится на корпус транспортного средства. Отмечается, что оборудование делают именно в регионе.
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