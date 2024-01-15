Тюменским бойцам отправили экспериментальную разработку в зону СВО

Тюменским военным в зону спецоперации доставили новую экспериментальную разработку, которая позволит защититься от дронов. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. Отмечается, что оборудование делают именно в регионе.
«Мобильная установка создана тюменцами, чтобы защитить бойцов и технику от ФПВ-дронов, которые сегодня представляют самую серьезную угрозу. Система образует что-то вроде купола из радиоэлектронных помех. Аппарат легко крепится на корпус транспортного средства», — сообщил губернатор.
Ранее URA.RU писало, что тюменским снайперам направили винтовки и прицелы. Новое оборудование они протестировали на полигоне.
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