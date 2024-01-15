15 января 2024

Тюменским бойцам отправили экспериментальную разработку в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Интенсив по квадрокоптерам в Университетском. Екатеринбург, рэб, обнаружение бпла, обнаружение квадрокоптера
Военным доставили новую систему радиоэлектронной борьбы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Тюменским военным в зону спецоперации доставили новую экспериментальную разработку, которая позволит защититься от дронов. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. Отмечается, что оборудование делают именно в регионе.

«Мобильная установка создана тюменцами, чтобы защитить бойцов и технику от ФПВ-дронов, которые сегодня представляют самую серьезную угрозу. Система образует что-то вроде купола из радиоэлектронных помех. Аппарат легко крепится на корпус транспортного средства», — сообщил губернатор.

Ранее URA.RU писало, что тюменским снайперам направили винтовки и прицелы. Новое оборудование они протестировали на полигоне.

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Тюменским военным в зону спецоперации доставили новую экспериментальную разработку, которая позволит защититься от дронов. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. Отмечается, что оборудование делают именно в регионе. «Мобильная установка создана тюменцами, чтобы защитить бойцов и технику от ФПВ-дронов, которые сегодня представляют самую серьезную угрозу. Система образует что-то вроде купола из радиоэлектронных помех. Аппарат легко крепится на корпус транспортного средства», — сообщил губернатор. Ранее URA.RU писало, что тюменским снайперам направили винтовки и прицелы. Новое оборудование они протестировали на полигоне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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