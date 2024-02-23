Канада ввела санкции против России

Канада расширила санкционный список против России
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Канада вслед за США и Евросоюзом расширила санкции против России. Об этом заявили в МИД страны.
«Канада ввела санкции против 10 физических, свыше 152 юридических лиц России», — сказано в сообщении. Его опубликовал
До этого санкции ввели Великобритания, США и Евросоюз. Они связаны с годовщиной начала спецоперации России на Украине.
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