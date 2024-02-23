Канада ввела санкции против России

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Канада расширила санкционный список против России Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Канада вслед за США и Евросоюзом расширила санкции против России. Об этом заявили в МИД страны.

«Канада ввела санкции против 10 физических, свыше 152 юридических лиц России», — сказано в сообщении. Его опубликовал МИД Канады.

До этого санкции ввели Великобритания, США и Евросоюз. Они связаны с годовщиной начала спецоперации России на Украине.

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Канада вслед за США и Евросоюзом расширила санкции против России. Об этом заявили в МИД страны. «Канада ввела санкции против 10 физических, свыше 152 юридических лиц России», — сказано в сообщении. Его опубликовал МИД Канады. До этого санкции ввели Великобритания, США и Евросоюз. Они связаны с годовщиной начала спецоперации России на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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