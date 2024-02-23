Канада ввела санкции против России

23 февраля 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

Канада расширила санкционный список против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Канада вслед за США и Евросоюзом расширила санкции против России. Об этом заявили в МИД страны. «Канада ввела санкции против 10 физических, свыше 152 юридических лиц России», — сказано в сообщении. Его опубликовал МИД Канады . До этого санкции ввели Великобритания, США и Евросоюз. Они связаны с годовщиной начала спецоперации России на Украине.

Канада вслед за США и Евросоюзом расширила санкции против России. Об этом заявили в МИД страны. «Канада ввела санкции против 10 физических, свыше 152 юридических лиц России», — сказано в сообщении. Его опубликовал МИД Канады. До этого санкции ввели Великобритания, США и Евросоюз. Они связаны с годовщиной начала спецоперации России на Украине.