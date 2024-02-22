В Нижневартовске в боулинг-ресторане сети Brooklyn Bowl прошел турнир среди мужчин по поеданию бургеров. Конкурс приурочен к празднованию 23 февраля, сообщил URA.RU территориальный управляющий заведением Александр Михальянц.
«Поздравили всех мужчин с праздником. Турнир недавно закончился. Победитель получил сертификат в наше заведение», — рассказал Михальянц.
Около 20 участникам предстояло съесть по большому бургеру на скорость. Победителем стал тот, кто выполнил задачу быстрее всех.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске прошел конкурс поедания хот-догов. Победителю, который съел больше всего хот-догов за минуту, подарили сертификат в фитнес-клуб.
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