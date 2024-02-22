Развлечения Интересное В ХМАО устроили турнир по поеданию бургеров на 23 февраля. Видео 23 февраля 2024 в 21:30 Размер текста - 17 + В боулинг-ресторане Нижневартовска прошел турнир среди мужчин по поеданию бургеров Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижневартовске в боулинг-ресторане сети Brooklyn Bowl прошел турнир среди мужчин по поеданию бургеров. Конкурс приурочен к празднованию 23 февраля, сообщил URA.RU территориальный управляющий заведением Александр Михальянц. «Поздравили всех мужчин с праздником. Турнир недавно закончился. Победитель получил сертификат в наше заведение», — рассказал Михальянц. Около 20 участникам предстояло съесть по большому бургеру на скорость. Победителем стал тот, кто выполнил задачу быстрее всех. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске прошел конкурс поедания хот-догов. Победителю, который съел больше всего хот-догов за минуту, подарили сертификат в фитнес-клуб. В Нижневартовске в боулинг-ресторане сети Brooklyn Bowl прошел турнир среди мужчин по поеданию бургеров. Конкурс приурочен к празднованию 23 февраля, сообщил URA.RU территориальный управляющий заведением Александр Михальянц. «Поздравили всех мужчин с праздником. Турнир недавно закончился. Победитель получил сертификат в наше заведение», — рассказал Михальянц. Около 20 участникам предстояло съесть по большому бургеру на скорость. Победителем стал тот, кто выполнил задачу быстрее всех. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске прошел конкурс поедания хот-догов. Победителю, который съел больше всего хот-догов за минуту, подарили сертификат в фитнес-клуб. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям