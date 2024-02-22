22 февраля 2024

В ХМАО устроили турнир по поеданию бургеров на 23 февраля. Видео

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В боулинг-ресторане Нижневартовска прошел турнир среди мужчин по поеданию бургеров Фото:

В Нижневартовске в боулинг-ресторане сети Brooklyn Bowl прошел турнир среди мужчин по поеданию бургеров. Конкурс приурочен к празднованию 23 февраля, сообщил URA.RU территориальный управляющий заведением Александр Михальянц.

«Поздравили всех мужчин с праздником. Турнир недавно закончился. Победитель получил сертификат в наше заведение», — рассказал Михальянц.

Около 20 участникам предстояло съесть по большому бургеру на скорость. Победителем стал тот, кто выполнил задачу быстрее всех.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске прошел конкурс поедания хот-догов. Победителю, который съел больше всего хот-догов за минуту, подарили сертификат в фитнес-клуб.

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В Нижневартовске в боулинг-ресторане сети Brooklyn Bowl прошел турнир среди мужчин по поеданию бургеров. Конкурс приурочен к празднованию 23 февраля, сообщил URA.RU территориальный управляющий заведением Александр Михальянц. «Поздравили всех мужчин с праздником. Турнир недавно закончился. Победитель получил сертификат в наше заведение», — рассказал Михальянц. Около 20 участникам предстояло съесть по большому бургеру на скорость. Победителем стал тот, кто выполнил задачу быстрее всех. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске прошел конкурс поедания хот-догов. Победителю, который съел больше всего хот-догов за минуту, подарили сертификат в фитнес-клуб.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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