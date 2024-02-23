Финансист объяснил, как санкции США повлияют на работу карт «Мир» в РФ и за рубежом

Финансист Щербаченко: карты «Мир» будут работать в России, несмотря на санкции

23 февраля 2024 в 22:41 Размер текста - 17 +

Санкции США никак не повлияют на работу «Мир» в России, заявил Петр Щербаченко Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции США против платежной систему «Мир» никак не повлияют на ее работу внутри России. Вопрос использования карт за рубежом будут принимать банки государств. Об этом URA.RU рассказал доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. «Важно, что санкции США на Национальную систему платежных карт не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны. Обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенных российскими банками, продолжает осуществляться Национальной системой платежных карт (НСПК) в штатном режиме», — заявил Петр Щербаченко. По его словам, банки за рубежом будут сами принимать решения о работе с картами «Мир». Однако организации-партнеры России не будут вводить новые ограничения из-за США. «Будущие использования банковских карт „Мир“ за границей в 10 странах в дальнейшем на прямую зависит от решений зарубежных банков. Партнерские банки в дружественных странах продолжат сотрудничать с платежной системой», — отметил финансист. США ввели санкции против оператора платежной системы «Мир» 23 февраля. Расширение ограничительных мер связано с годовщиной спецоперации России на Украине. Помимо этого, в санкционном списке оказались банки Авангард, Ростфинансбанк, Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк и Быстробанк. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Санкции США против платежной систему «Мир» никак не повлияют на ее работу внутри России. Вопрос использования карт за рубежом будут принимать банки государств. Об этом URA.RU рассказал доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. «Важно, что санкции США на Национальную систему платежных карт не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны. Обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенных российскими банками, продолжает осуществляться Национальной системой платежных карт (НСПК) в штатном режиме», — заявил Петр Щербаченко. По его словам, банки за рубежом будут сами принимать решения о работе с картами «Мир». Однако организации-партнеры России не будут вводить новые ограничения из-за США. «Будущие использования банковских карт „Мир“ за границей в 10 странах в дальнейшем на прямую зависит от решений зарубежных банков. Партнерские банки в дружественных странах продолжат сотрудничать с платежной системой», — отметил финансист. США ввели санкции против оператора платежной системы «Мир» 23 февраля. Расширение ограничительных мер связано с годовщиной спецоперации России на Украине. Помимо этого, в санкционном списке оказались банки Авангард, Ростфинансбанк, Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк и Быстробанк.