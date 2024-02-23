США ввели санкции против российских банков и платежной системы «Мир»

23 февраля 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

Минфин США ввел новые ограничения против России, которые касаются платежной системы «Мир» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США ввели санкции против российских банков Авангард, Ростфинансбанк, Челиндбанк и оператора национальной платежной системы «Мир». Об этом сказано в документе американского минфина. «В санкционном списке: Авангард, Ростфинансбанк, Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Быстробанк. Также — АО „Национальная система платежных карт“, которая является оператором платежной системы „Мир“», — говорится в сообщении минфина США. Еще под санкции попали 93 компании. Отмечается, что 63 из них — российские, восемь принадлежат Китаю, а 16 — Турции. Также были введены ограничения в отношении организаций из ОАЭ, Киргизии, Индии и Южной Кореи. Помимо этого, в списке оказались президент «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константин Струков и посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов. Ранее президент США Джо Байден объявил, что страна введет 500 новых санкций. Расширение ограничений он связал со смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) и спецоперацией на Украине.

США ввели санкции против российских банков Авангард, Ростфинансбанк, Челиндбанк и оператора национальной платежной системы «Мир». Об этом сказано в документе американского минфина. «В санкционном списке: Авангард, Ростфинансбанк, Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Быстробанк. Также — АО „Национальная система платежных карт“, которая является оператором платежной системы „Мир“», — говорится в сообщении минфина США. Еще под санкции попали 93 компании. Отмечается, что 63 из них — российские, восемь принадлежат Китаю, а 16 — Турции. Также были введены ограничения в отношении организаций из ОАЭ, Киргизии, Индии и Южной Кореи. Помимо этого, в списке оказались президент «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константин Струков и посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов. Ранее президент США Джо Байден объявил, что страна введет 500 новых санкций. Расширение ограничений он связал со смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) и спецоперацией на Украине.