Пермские термы снизят цены для мужчин в преддверии 23 февраля

Мужчины смогут сэкономить на купаниях Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермские термальные комплексы решили снизить цены для посетителей в честь Дня защитника Отечества. Термы делают скидки 50% и предлагают бесплатно провести время. Информация об акциях размещена в социальных сетях комплексов.

«Всем мужчинам 23 февраля дарим скидку 50% на любой тариф. В этот день с 18:00 до 21:00 артист Антон Кузнецов будет петь и играть на гитаре для наших гостей мировые хиты и композиции из классики русского рока в авторской интерпретации», — сказано в группе «Пермских терм» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что с 23 по 25 февраля в комплексе действуют тарифы выходного дня.

В термах «Тенториум» решили сделать акцию не только для мужчин, но и для женщин. Здесь будут дарить один час бесплатного нахождения на территории комплекса при оплате двух часов. При этом другие акции действовать не будут.

«Акватории» тоже решили подарить бесплатно один час купания для мужчин при оплате любого тарифа. Кроме этого, администрация комплекса придумала комбо, куда водят три часа в термах и массаж. Также мужчинам предложат снеки в кафе комплекса. Стоимость комбо — 2,9 тысяч рублей.

Термы «Weekend» 23 февраля устроят бесплатный спа-день для мужчин. Но для этого надо принять участие в конкурсе, который размещен в их группе в соцсети «ВКонтакте». Победитель сможет весь день находится на территории терм и сделать массаж. Тем, кому не удастся выиграть, смогут воспользоваться другой акцией. Весь февраль в «Weekend» предоставляют скидку 30% на три часа купания.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми возник ажиотажный спрос на стрельбище в преддверии 23 февраля. Санатории устроят для мужчин рыбалку и накормят блюдами из оленины.