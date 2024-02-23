В Краснодарском крае упало два летательных аппарата

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Практические учения по ликвидации природного пожара. Свердловская область, село Сипавское, пожар, пламя, огонь, возгорание, горит трава, горит лес, горит
Пожар возник на площади 250 квадратных метров Фото:

В хуторе Трудовая Армения Каневского района Краснодарского края упало два летательных объекта. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДСП) по Краснодарскому краю.

«В районе хутора Трудовая Армения Каневского района произошло падение двух летательных аппаратов. По прибытию пожарных подразделений установлено, что горит летательный аппарат и камыш, площадь пожара примерно 250 квадратных метров», — сообщили в официальном telegram-канале ЕДДС региона.

Пострадавших в результате происшествия нет, угрозы домам жителей также нет. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, добавили в ЕДДС по Краснодарскому краю.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В хуторе Трудовая Армения Каневского района Краснодарского края упало два летательных объекта. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДСП) по Краснодарскому краю. «В районе хутора Трудовая Армения Каневского района произошло падение двух летательных аппаратов. По прибытию пожарных подразделений установлено, что горит летательный аппарат и камыш, площадь пожара примерно 250 квадратных метров», — сообщили в официальном telegram-канале ЕДДС региона. Пострадавших в результате происшествия нет, угрозы домам жителей также нет. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, добавили в ЕДДС по Краснодарскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...