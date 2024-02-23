В Краснодарском крае упало два летательных аппарата

В хуторе Трудовая Армения Каневского района Краснодарского края упало два летательных объекта. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДСП) по Краснодарскому краю.
«В районе хутора Трудовая Армения Каневского района произошло падение двух летательных аппаратов. По прибытию пожарных подразделений установлено, что горит летательный аппарат и камыш, площадь пожара примерно 250 квадратных метров», —
Пострадавших в результате происшествия нет, угрозы домам жителей также нет. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, добавили в ЕДДС по Краснодарскому краю.
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