23 февраля 2024
22 февраля 2024

Жители ХМАО массово распродают ретро-кукол. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие музея советского быта. Екатеринбург, игрушки, ссср, куклы, музей советского быта
Жители ХМАО распродают кукол эпохи СССР Фото:

Жители ХМАО стали распродавать ретро-кукол эпохи СССР. Стоимость редких экземпляров оценивают в несколько тысяч рублей. Тренд на винтажные игрушки связан с ностальгией по детству, рассказала URA.RU продавец из Сургута Вероника.

«Людям нравится собирать красивых кукол, особенно, если они связаны с их детством. Цены за редкие экземпляры могут доходить и до 20 тысяч рублей. Среди таких, например, афроамериканка Габби, Ворошиловград», — поделилась с агентством Вероника.

Вероника продает кукол, которым уже более 30 лет. Коллекцию из 40 экземпляров собирала бабушка девушки. «Бабушка покупала кукол для своих дочек еще в советское время. Тогда их продавали на фабриках „Весна“, „Кругозор“, „Луч“. В коллекции также есть куклы времен производства ГДР», — добавила продавец.

За последний месяц на сервисах онлайн-объявлений в ХМАО появилось больше десятка подобных объявлений. Югорчане активно подхватывают тенденцию и выставляют на продажу своих ретро-кукол.

Прошлым летом в ХМАО ажиотажным спросом пользовались и коллекционные Барби. Стоимость самых редких кукол составляла более 10 тысяч рублей.

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Жители ХМАО стали распродавать ретро-кукол эпохи СССР. Стоимость редких экземпляров оценивают в несколько тысяч рублей. Тренд на винтажные игрушки связан с ностальгией по детству, рассказала URA.RU продавец из Сургута Вероника. «Людям нравится собирать красивых кукол, особенно, если они связаны с их детством. Цены за редкие экземпляры могут доходить и до 20 тысяч рублей. Среди таких, например, афроамериканка Габби, Ворошиловград», — поделилась с агентством Вероника. Вероника продает кукол, которым уже более 30 лет. Коллекцию из 40 экземпляров собирала бабушка девушки. «Бабушка покупала кукол для своих дочек еще в советское время. Тогда их продавали на фабриках „Весна“, „Кругозор“, „Луч“. В коллекции также есть куклы времен производства ГДР», — добавила продавец. За последний месяц на сервисах онлайн-объявлений в ХМАО появилось больше десятка подобных объявлений. Югорчане активно подхватывают тенденцию и выставляют на продажу своих ретро-кукол. Прошлым летом в ХМАО ажиотажным спросом пользовались и коллекционные Барби. Стоимость самых редких кукол составляла более 10 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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