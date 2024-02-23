Жители ХМАО массово распродают ретро-кукол. Фото

24 февраля 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Жители ХМАО распродают кукол эпохи СССР Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители ХМАО стали распродавать ретро-кукол эпохи СССР. Стоимость редких экземпляров оценивают в несколько тысяч рублей. Тренд на винтажные игрушки связан с ностальгией по детству, рассказала URA.RU продавец из Сургута Вероника. «Людям нравится собирать красивых кукол, особенно, если они связаны с их детством. Цены за редкие экземпляры могут доходить и до 20 тысяч рублей. Среди таких, например, афроамериканка Габби, Ворошиловград», — поделилась с агентством Вероника. Вероника продает кукол, которым уже более 30 лет. Коллекцию из 40 экземпляров собирала бабушка девушки. «Бабушка покупала кукол для своих дочек еще в советское время. Тогда их продавали на фабриках „Весна“, „Кругозор“, „Луч“. В коллекции также есть куклы времен производства ГДР», — добавила продавец. За последний месяц на сервисах онлайн-объявлений в ХМАО появилось больше десятка подобных объявлений. Югорчане активно подхватывают тенденцию и выставляют на продажу своих ретро-кукол. Прошлым летом в ХМАО ажиотажным спросом пользовались и коллекционные Барби. Стоимость самых редких кукол составляла более 10 тысяч рублей.

Жители ХМАО стали распродавать ретро-кукол эпохи СССР. Стоимость редких экземпляров оценивают в несколько тысяч рублей. Тренд на винтажные игрушки связан с ностальгией по детству, рассказала URA.RU продавец из Сургута Вероника. «Людям нравится собирать красивых кукол, особенно, если они связаны с их детством. Цены за редкие экземпляры могут доходить и до 20 тысяч рублей. Среди таких, например, афроамериканка Габби, Ворошиловград», — поделилась с агентством Вероника. Вероника продает кукол, которым уже более 30 лет. Коллекцию из 40 экземпляров собирала бабушка девушки. «Бабушка покупала кукол для своих дочек еще в советское время. Тогда их продавали на фабриках „Весна“, „Кругозор“, „Луч“. В коллекции также есть куклы времен производства ГДР», — добавила продавец. За последний месяц на сервисах онлайн-объявлений в ХМАО появилось больше десятка подобных объявлений. Югорчане активно подхватывают тенденцию и выставляют на продажу своих ретро-кукол. Прошлым летом в ХМАО ажиотажным спросом пользовались и коллекционные Барби. Стоимость самых редких кукол составляла более 10 тысяч рублей.