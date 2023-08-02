02 августа 2023

Жители ХМАО массово распродают коллекционных Барби. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Варианты подарков. Екатеринбург, игрушка, кукла, барби
Жители ХМАО распродают редких Барби Фото:

Жители Ханты-Мансийского автономного округа массово распродают кукол Барби. За редкие и коллекционные экземпляры владельцы просят по несколько тысяч рублей. Ситуацию URA.RU обсудило с самими продавцами.

«Давно покупала в США на „Амазоне“. Лет пять назад для дочери, сейчас решила продать», — рассказывает журналисту агентства Римма Набиева из Сургутского района. Женщина выставила на продажу экземпляр куклы в праздничном наряде за 3,5 тысячи рублей.

За последние две недели на «Авито» по ХМАО появились десятки объявлений о продаже кукол Барби. Стоимость самых дорогих экземпляров составляет более 10 тысяч рублей. При этом некоторым коллекционным игрушкам около 30 лет. «Это часть моей коллекции, я ее пересмотрела и часть решила продать. Они из 90-х, в нераскрытых коробках», — рассказала URA.RU коллекционер Анна из Сургута.

Ранее URA.RU рассказывало, что Челябинцы не поддержали тренд на Барби. Жители области отказались от розовых аксессуаров.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Ханты-Мансийского автономного округа массово распродают кукол Барби. За редкие и коллекционные экземпляры владельцы просят по несколько тысяч рублей. Ситуацию URA.RU обсудило с самими продавцами. «Давно покупала в США на „Амазоне“. Лет пять назад для дочери, сейчас решила продать», — рассказывает журналисту агентства Римма Набиева из Сургутского района. Женщина выставила на продажу экземпляр куклы в праздничном наряде за 3,5 тысячи рублей. За последние две недели на «Авито» по ХМАО появились десятки объявлений о продаже кукол Барби. Стоимость самых дорогих экземпляров составляет более 10 тысяч рублей. При этом некоторым коллекционным игрушкам около 30 лет. «Это часть моей коллекции, я ее пересмотрела и часть решила продать. Они из 90-х, в нераскрытых коробках», — рассказала URA.RU коллекционер Анна из Сургута. Ранее URA.RU рассказывало, что Челябинцы не поддержали тренд на Барби. Жители области отказались от розовых аксессуаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...