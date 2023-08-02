Жители ХМАО массово распродают коллекционных Барби. Фото

03 августа 2023 в 20:28 Размер текста - 17 +

Жители ХМАО распродают редких Барби Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители Ханты-Мансийского автономного округа массово распродают кукол Барби. За редкие и коллекционные экземпляры владельцы просят по несколько тысяч рублей. Ситуацию URA.RU обсудило с самими продавцами. «Давно покупала в США на „Амазоне“. Лет пять назад для дочери, сейчас решила продать», — рассказывает журналисту агентства Римма Набиева из Сургутского района. Женщина выставила на продажу экземпляр куклы в праздничном наряде за 3,5 тысячи рублей. За последние две недели на «Авито» по ХМАО появились десятки объявлений о продаже кукол Барби. Стоимость самых дорогих экземпляров составляет более 10 тысяч рублей. При этом некоторым коллекционным игрушкам около 30 лет. «Это часть моей коллекции, я ее пересмотрела и часть решила продать. Они из 90-х, в нераскрытых коробках», — рассказала URA.RU коллекционер Анна из Сургута. Ранее URA.RU рассказывало, что Челябинцы не поддержали тренд на Барби. Жители области отказались от розовых аксессуаров.

Жители Ханты-Мансийского автономного округа массово распродают кукол Барби. За редкие и коллекционные экземпляры владельцы просят по несколько тысяч рублей. Ситуацию URA.RU обсудило с самими продавцами. «Давно покупала в США на „Амазоне“. Лет пять назад для дочери, сейчас решила продать», — рассказывает журналисту агентства Римма Набиева из Сургутского района. Женщина выставила на продажу экземпляр куклы в праздничном наряде за 3,5 тысячи рублей. За последние две недели на «Авито» по ХМАО появились десятки объявлений о продаже кукол Барби. Стоимость самых дорогих экземпляров составляет более 10 тысяч рублей. При этом некоторым коллекционным игрушкам около 30 лет. «Это часть моей коллекции, я ее пересмотрела и часть решила продать. Они из 90-х, в нераскрытых коробках», — рассказала URA.RU коллекционер Анна из Сургута. Ранее URA.RU рассказывало, что Челябинцы не поддержали тренд на Барби. Жители области отказались от розовых аксессуаров.