23 февраля 2024

США ввели санкции против «Совкомфлота» и 14 танкеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, танкер
США ввели новые санкции против России Фото:

Соединенные штаты Америки внесли в санкционный список компанию «Совкомфлот» и 14 танкеров. Информация об этом опубликована на сайте управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

«Компания „Совкомфлот“ внесена в список SDN, означающий блокировку всех принадлежащих активов и запрет на взаимодействие с ними американским лицам. Также под санкции попали 14 танкеров», — передает РБК со ссылкой на данные Минфина США.

По данным издания, в санкционный список включены танкеры: «Анатолий Колодкин», «Остров Сахалин», «Георгий Маслов», «Крымск», «Литейный проспект», «Невский проспект», Ns Antarctic, NS Bravo, NS Burgas, NS Captain, NS Columbus, NS Consul, NS Creation, NS Lion.

Ранее Евросоюз в рамках 13-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения против 27 организаций из «третьих стран». Они якобы поддерживают военно-промышленный комплекс РФ. Для них ЕС введет более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения.

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Соединенные штаты Америки внесли в санкционный список компанию «Совкомфлот» и 14 танкеров. Информация об этом опубликована на сайте управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина. «Компания „Совкомфлот“ внесена в список SDN, означающий блокировку всех принадлежащих активов и запрет на взаимодействие с ними американским лицам. Также под санкции попали 14 танкеров», — передает РБК со ссылкой на данные Минфина США. По данным издания, в санкционный список включены танкеры: «Анатолий Колодкин», «Остров Сахалин», «Георгий Маслов», «Крымск», «Литейный проспект», «Невский проспект», Ns Antarctic, NS Bravo, NS Burgas, NS Captain, NS Columbus, NS Consul, NS Creation, NS Lion. Ранее Евросоюз в рамках 13-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения против 27 организаций из «третьих стран». Они якобы поддерживают военно-промышленный комплекс РФ. Для них ЕС введет более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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