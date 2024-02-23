США ввели санкции против «Совкомфлота» и 14 танкеров

24 февраля 2024 в 02:11 Размер текста - 17 +

США ввели новые санкции против России Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Соединенные штаты Америки внесли в санкционный список компанию «Совкомфлот» и 14 танкеров. Информация об этом опубликована на сайте управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина. «Компания „Совкомфлот“ внесена в список SDN, означающий блокировку всех принадлежащих активов и запрет на взаимодействие с ними американским лицам. Также под санкции попали 14 танкеров», — передает РБК со ссылкой на данные Минфина США. По данным издания, в санкционный список включены танкеры: «Анатолий Колодкин», «Остров Сахалин», «Георгий Маслов», «Крымск», «Литейный проспект», «Невский проспект», Ns Antarctic, NS Bravo, NS Burgas, NS Captain, NS Columbus, NS Consul, NS Creation, NS Lion. Ранее Евросоюз в рамках 13-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения против 27 организаций из «третьих стран». Они якобы поддерживают военно-промышленный комплекс РФ. Для них ЕС введет более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения.

Соединенные штаты Америки внесли в санкционный список компанию «Совкомфлот» и 14 танкеров. Информация об этом опубликована на сайте управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина. «Компания „Совкомфлот“ внесена в список SDN, означающий блокировку всех принадлежащих активов и запрет на взаимодействие с ними американским лицам. Также под санкции попали 14 танкеров», — передает РБК со ссылкой на данные Минфина США. По данным издания, в санкционный список включены танкеры: «Анатолий Колодкин», «Остров Сахалин», «Георгий Маслов», «Крымск», «Литейный проспект», «Невский проспект», Ns Antarctic, NS Bravo, NS Burgas, NS Captain, NS Columbus, NS Consul, NS Creation, NS Lion. Ранее Евросоюз в рамках 13-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения против 27 организаций из «третьих стран». Они якобы поддерживают военно-промышленный комплекс РФ. Для них ЕС введет более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения.