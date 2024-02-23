ЕС ввел санкции против стран, поддерживающих Россию

ЕС ввел санкции против компаний из Индии, Китая, Сербии, Таиланда и Турции
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В 13-й санкционный список ЕС попали 27 компаний из «третьих стран» Фото:
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Европейский союз в рамках 13-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения против 27 организаций из «третьих стран», которые якобы поддерживают военно-промышленный комплекс РФ. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС.

«Совет добавил 27 новых организаций в список тех, кто напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс в его военных действиях против Украины», — говорится на официальном сайте Совета Европы. Так, под ограничения попали предприятия из Китая, Индии, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Турции и Таиланда. Как объясняется в заявлении, эти компании якобы участвовали в обходе торговых ограничений для России. Для них ЕС введет более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения.

Ранее сообщалось, что в новый пакет антироссийских санкций попал министр обороны КНДР Кан Сун Наму. Всего в перечень вошли 106 физических и 88 юридических лиц. Позже Белый дом также объявил о введении более 500 новых санкций против РФ из-за смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) и спецоперации на Украине.

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Европейский союз в рамках 13-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения против 27 организаций из «третьих стран», которые якобы поддерживают военно-промышленный комплекс РФ. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС. «Совет добавил 27 новых организаций в список тех, кто напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс в его военных действиях против Украины», — говорится на официальном сайте Совета Европы. Так, под ограничения попали предприятия из Китая, Индии, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Турции и Таиланда. Как объясняется в заявлении, эти компании якобы участвовали в обходе торговых ограничений для России. Для них ЕС введет более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Ранее сообщалось, что в новый пакет антироссийских санкций попал министр обороны КНДР Кан Сун Наму. Всего в перечень вошли 106 физических и 88 юридических лиц. Позже Белый дом также объявил о введении более 500 новых санкций против РФ из-за смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) и спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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