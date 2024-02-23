ЕС ввел санкции против стран, поддерживающих Россию

ЕС ввел санкции против компаний из Индии, Китая, Сербии, Таиланда и Турции

23 февраля 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

В 13-й санкционный список ЕС попали 27 компаний из «третьих стран» Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейский союз в рамках 13-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения против 27 организаций из «третьих стран», которые якобы поддерживают военно-промышленный комплекс РФ. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС. «Совет добавил 27 новых организаций в список тех, кто напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс в его военных действиях против Украины», — говорится на официальном сайте Совета Европы. Так, под ограничения попали предприятия из Китая, Индии, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Турции и Таиланда. Как объясняется в заявлении, эти компании якобы участвовали в обходе торговых ограничений для России. Для них ЕС введет более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Ранее сообщалось, что в новый пакет антироссийских санкций попал министр обороны КНДР Кан Сун Наму. Всего в перечень вошли 106 физических и 88 юридических лиц. Позже Белый дом также объявил о введении более 500 новых санкций против РФ из-за смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) и спецоперации на Украине.

Европейский союз в рамках 13-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения против 27 организаций из «третьих стран», которые якобы поддерживают военно-промышленный комплекс РФ. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС. «Совет добавил 27 новых организаций в список тех, кто напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс в его военных действиях против Украины», — говорится на официальном сайте Совета Европы. Так, под ограничения попали предприятия из Китая, Индии, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Турции и Таиланда. Как объясняется в заявлении, эти компании якобы участвовали в обходе торговых ограничений для России. Для них ЕС введет более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Ранее сообщалось, что в новый пакет антироссийских санкций попал министр обороны КНДР Кан Сун Наму. Всего в перечень вошли 106 физических и 88 юридических лиц. Позже Белый дом также объявил о введении более 500 новых санкций против РФ из-за смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) и спецоперации на Украине.