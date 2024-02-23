AT: США заставят Украину провести фальшивые переговоры с Россией

24 февраля 2024 в 08:57 Размер текста - 17 +

Украина может провести с Россией фальшивые переговоры, заявил Стивен Брайен Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США могут заставить Украину провести фальшивые переговоры с Россией, если Киев не сможет одержать победу в ходе боевых действий. Об этом заявил экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен. «Дилемма заключается в следующем: если Украина не сможет одержать верх над Россией, что должны делать США и НАТО дальше? Один из вариантов — попытаться добиться соглашения о прекращении огня, провести фальшивые переговоры с Россией», — передает слова Брайена Asia Times. Он добавил, что после таких переговоров Украина могла бы вновь вступить в конфликт, имея свежую и подготовленную армию. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, в свою очередь, предложил, чтобы союзники Киева провели переговоры с Россией в целях выяснения ее позиции и степени готовности к компромиссу. Он подчеркнул, что ожидать инициативы о переговорах с украинской стороны бесперспективно.

США могут заставить Украину провести фальшивые переговоры с Россией, если Киев не сможет одержать победу в ходе боевых действий. Об этом заявил экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен. «Дилемма заключается в следующем: если Украина не сможет одержать верх над Россией, что должны делать США и НАТО дальше? Один из вариантов — попытаться добиться соглашения о прекращении огня, провести фальшивые переговоры с Россией», — передает слова Брайена Asia Times. Он добавил, что после таких переговоров Украина могла бы вновь вступить в конфликт, имея свежую и подготовленную армию. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, в свою очередь, предложил, чтобы союзники Киева провели переговоры с Россией в целях выяснения ее позиции и степени готовности к компромиссу. Он подчеркнул, что ожидать инициативы о переговорах с украинской стороны бесперспективно.