23 февраля 2024

AT: США заставят Украину провести фальшивые переговоры с Россией

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Вооруженные силы Украины. stock, шеврон, всу,  stock
Украина может провести с Россией фальшивые переговоры, заявил Стивен Брайен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США могут заставить Украину провести фальшивые переговоры с Россией, если Киев не сможет одержать победу в ходе боевых действий. Об этом заявил экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен.

«Дилемма заключается в следующем: если Украина не сможет одержать верх над Россией, что должны делать США и НАТО дальше? Один из вариантов — попытаться добиться соглашения о прекращении огня, провести фальшивые переговоры с Россией», — передает слова Брайена Asia Times. Он добавил, что после таких переговоров Украина могла бы вновь вступить в конфликт, имея свежую и подготовленную армию.

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, в свою очередь, предложил, чтобы союзники Киева провели переговоры с Россией в целях выяснения ее позиции и степени готовности к компромиссу. Он подчеркнул, что ожидать инициативы о переговорах с украинской стороны бесперспективно.

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США могут заставить Украину провести фальшивые переговоры с Россией, если Киев не сможет одержать победу в ходе боевых действий. Об этом заявил экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен. «Дилемма заключается в следующем: если Украина не сможет одержать верх над Россией, что должны делать США и НАТО дальше? Один из вариантов — попытаться добиться соглашения о прекращении огня, провести фальшивые переговоры с Россией», — передает слова Брайена Asia Times. Он добавил, что после таких переговоров Украина могла бы вновь вступить в конфликт, имея свежую и подготовленную армию. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, в свою очередь, предложил, чтобы союзники Киева провели переговоры с Россией в целях выяснения ее позиции и степени готовности к компромиссу. Он подчеркнул, что ожидать инициативы о переговорах с украинской стороны бесперспективно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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