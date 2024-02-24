Шойгу доложили о массовой сдаче в плен военных ВСУ под Авдеевкой

24 февраля 2024 в 10:03 Размер текста - 17 +

Почти 200 солдат ВСУ сдались в плен под Авдеевкой Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу получил доклад о массовой капитуляции военнослужащих Украины под Авдеевкой. В плен попало около двухсот человек. «Офицеры доложили Шойгу о массовой сдаче в плен военнослужащих Украины в Авдеевке», — сообщает телеканал «Звезда». Там добавили, что около двухсот человек попали в плен после проведения операции по зачистке, и ожидается, что еще около сотни попадут в число сдавшихся в ближайшие дни. Шойгу подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными солдатами ВСУ.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу получил доклад о массовой капитуляции военнослужащих Украины под Авдеевкой. В плен попало около двухсот человек. «Офицеры доложили Шойгу о массовой сдаче в плен военнослужащих Украины в Авдеевке», — сообщает телеканал «Звезда». Там добавили, что около двухсот человек попали в плен после проведения операции по зачистке, и ожидается, что еще около сотни попадут в число сдавшихся в ближайшие дни. Шойгу подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными солдатами ВСУ.