Шойгу доложили о массовой сдаче в плен военных ВСУ под Авдеевкой

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Почти 200 солдат ВСУ сдались в плен под Авдеевкой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу получил доклад о массовой капитуляции военнослужащих Украины под Авдеевкой. В плен попало около двухсот человек.

«Офицеры доложили Шойгу о массовой сдаче в плен военнослужащих Украины в Авдеевке», — сообщает телеканал «Звезда». Там добавили, что около двухсот человек попали в плен после проведения операции по зачистке, и ожидается, что еще около сотни попадут в число сдавшихся в ближайшие дни. Шойгу подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными солдатами ВСУ.

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу получил доклад о массовой капитуляции военнослужащих Украины под Авдеевкой. В плен попало около двухсот человек. «Офицеры доложили Шойгу о массовой сдаче в плен военнослужащих Украины в Авдеевке», — сообщает телеканал «Звезда». Там добавили, что около двухсот человек попали в плен после проведения операции по зачистке, и ожидается, что еще около сотни попадут в число сдавшихся в ближайшие дни. Шойгу подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными солдатами ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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