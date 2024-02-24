Шойгу доложили, что ВСУ отброшены на 10 километров при освобождении Авдеевки

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Силы ВСУ оттеснены на 10 километров, заявил Андрей Мордвичев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские вооруженные силы были отброшены на расстояние в десять километров при освобождении Авдеевки. Об этом в докладе главе Минобороны РФ рассказал командующий группировкой Андрей Мордвичев.

«Противник был отброшен с позиций под Авдеевкой на десять километров», — передает слова Мордвичева телеканал «Звезда». При этом он добавил, что артиллерийская активность ВСУ остается высокой.

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Украинские вооруженные силы были отброшены на расстояние в десять километров при освобождении Авдеевки. Об этом в докладе главе Минобороны РФ рассказал командующий группировкой Андрей Мордвичев. «Противник был отброшен с позиций под Авдеевкой на десять километров», — передает слова Мордвичева телеканал «Звезда». При этом он добавил, что артиллерийская активность ВСУ остается высокой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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