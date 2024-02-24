Шойгу доложили, что ВСУ отброшены на 10 километров при освобождении Авдеевки

Силы ВСУ оттеснены на 10 километров, заявил Андрей Мордвичев Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские вооруженные силы были отброшены на расстояние в десять километров при освобождении Авдеевки. Об этом в докладе главе Минобороны РФ рассказал командующий группировкой Андрей Мордвичев.

«Противник был отброшен с позиций под Авдеевкой на десять километров», — передает слова Мордвичева телеканал «Звезда». При этом он добавил, что артиллерийская активность ВСУ остается высокой.