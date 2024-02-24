Шойгу доложили, что ВСУ отброшены на 10 километров при освобождении Авдеевки

Силы ВСУ оттеснены на 10 километров, заявил Андрей Мордвичев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские вооруженные силы были отброшены на расстояние в десять километров при освобождении Авдеевки. Об этом в докладе главе Минобороны РФ рассказал командующий группировкой Андрей Мордвичев.
«Противник был отброшен с позиций под Авдеевкой на десять километров», — передает слова Мордвичева телеканал «Звезда». При этом он добавил, что артиллерийская активность ВСУ остается высокой.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.