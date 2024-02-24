Команда URA.RU заняла второе место на соревнованиях форума «Медиагора-2024». Фото

24 февраля 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

Сборная URA.RU в составе четырех человек заняла второе место на соревнованиях форума Фото: Иван Карлышев Сборная команда информационного агентства URA.RU заняла второе место на соревнованиях по горным лыжам и сноуборду Форума и кубка СМИ имени Ольги Давиденко «Медиагора-2024» в Челябинской области. Об этом рассказали сотрудники компании. «Соревнования по горным лыжам и сноуборду межрегионального форума „Медиагора-2024“ прошли 23 февраля. Сборная URA.RU в составе четырех человек заняла второе место среди 12-ти команд. Заезд проводился по трассе №2 „Солнечная“ горнолыжного курорта „Солнечная долина“», — рассказала URA.RU Татьяна Балина. Первое место в соревнованиях заняла сборная Тюменской области «Сердце Сибири». Третье место поделили сборная пресс-служб Челябинской области и сборная Екатеринбурга. Сегодня межрегиональный форум «Медиагора-2024» продолжится. Одним из спикеров станет глава редакционной коллегии агентства URA.RU Михаил Вьюгин, который расскажет коллегам о своих самых интересных кейсах. «В частности, как классическое СМИ живет и процветает в условиях нашествия новых медиа, Telegram и прочих интересных вызовов», — заявил Вьюгин. Межрегиональный форум «Медиагора-2024» проводится в Челябинской области с 22 по 24 февраля на горнолыжном курорте «Солнечная долина». В Миасс съехались журналисты из шести регионов России и Казахстана. Всего представители более 50 СМИ, в том числе главные редакторы, PR-специалисты, а также блогеры. Накануне форум посетила первая леди Челябинской области Ирина Текслер, которая рассказала о социальной активности и мероприятиях в области. Сборная агентства URA.RU стала второй в командном заезде на «Медиафоруме-2024» Фото предоставлено читателем Заезды проводились на трассе «Солнечная» на горнолыжном курорте под Миассом Фото: Иван Карлышев На форум собрались представители 50 СМИ России и Казахстана Фото: Иван Карлышев Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сборная команда информационного агентства URA.RU заняла второе место на соревнованиях по горным лыжам и сноуборду Форума и кубка СМИ имени Ольги Давиденко «Медиагора-2024» в Челябинской области. Об этом рассказали сотрудники компании. «Соревнования по горным лыжам и сноуборду межрегионального форума „Медиагора-2024“ прошли 23 февраля. Сборная URA.RU в составе четырех человек заняла второе место среди 12-ти команд. Заезд проводился по трассе №2 „Солнечная“ горнолыжного курорта „Солнечная долина“», — рассказала URA.RU Татьяна Балина. Первое место в соревнованиях заняла сборная Тюменской области «Сердце Сибири». Третье место поделили сборная пресс-служб Челябинской области и сборная Екатеринбурга. Сегодня межрегиональный форум «Медиагора-2024» продолжится. Одним из спикеров станет глава редакционной коллегии агентства URA.RU Михаил Вьюгин, который расскажет коллегам о своих самых интересных кейсах. «В частности, как классическое СМИ живет и процветает в условиях нашествия новых медиа, Telegram и прочих интересных вызовов», — заявил Вьюгин. Межрегиональный форум «Медиагора-2024» проводится в Челябинской области с 22 по 24 февраля на горнолыжном курорте «Солнечная долина». В Миасс съехались журналисты из шести регионов России и Казахстана. Всего представители более 50 СМИ, в том числе главные редакторы, PR-специалисты, а также блогеры. Накануне форум посетила первая леди Челябинской области Ирина Текслер, которая рассказала о социальной активности и мероприятиях в области.