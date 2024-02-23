Губернатор ХМАО Комарова попала под санкции Австралии

Комарова включена в санкционный список Австралии
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Губернатор ХМАО Наталья Комарова включена в список лиц, подпадающих под санкции Австралии. Информация об этом опубликована на сайте австралийских властей.
«Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры включена в санкционный список Австралии», — указано в документе. Список подсанкционных лиц раскрыт на сайте.
Накануне губернатор Югры была включена в список лиц, подпадающих под 13-й пакет санкций Евросоюза. Перечень раскрыл совет ЕС 23 февраля.
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