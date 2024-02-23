Политика Губернатор ХМАО Комарова попала под санкции Австралии 24 февраля 2024 в 11:06 Размер текста - 17 + Комарова включена в санкционный список Австралии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Губернатор ХМАО Наталья Комарова включена в список лиц, подпадающих под санкции Австралии. Информация об этом опубликована на сайте австралийских властей. «Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры включена в санкционный список Австралии», — указано в документе. Список подсанкционных лиц раскрыт на сайте. Накануне губернатор Югры была включена в список лиц, подпадающих под 13-й пакет санкций Евросоюза. Перечень раскрыл совет ЕС 23 февраля. Губернатор ХМАО Наталья Комарова включена в список лиц, подпадающих под санкции Австралии. Информация об этом опубликована на сайте австралийских властей. «Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры включена в санкционный список Австралии», — указано в документе. Список подсанкционных лиц раскрыт на сайте. Накануне губернатор Югры была включена в список лиц, подпадающих под 13-й пакет санкций Евросоюза. Перечень раскрыл совет ЕС 23 февраля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям