23 февраля 2024
22 февраля 2024

Губернатор ХМАО Комарова попала под санкции Австралии

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор участников на Госсовет по наставничеству в Кремль. Москва, комарова наталья
Комарова включена в санкционный список Австралии Фото:
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова включена в список лиц, подпадающих под санкции Австралии. Информация об этом опубликована на сайте австралийских властей.

«Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры включена в санкционный список Австралии», — указано в документе. Список подсанкционных лиц раскрыт на сайте.

Накануне губернатор Югры была включена в список лиц, подпадающих под 13-й пакет санкций Евросоюза. Перечень раскрыл совет ЕС 23 февраля.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова включена в список лиц, подпадающих под санкции Австралии. Информация об этом опубликована на сайте австралийских властей. «Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры включена в санкционный список Австралии», — указано в документе. Список подсанкционных лиц раскрыт на сайте. Накануне губернатор Югры была включена в список лиц, подпадающих под 13-й пакет санкций Евросоюза. Перечень раскрыл совет ЕС 23 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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