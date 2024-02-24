El Pais: Россия выигрывает у Украины на тактическом уровне

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Россия извлекла уроки из ошибок прошлого, пишет El Pais Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия одерживает верх в украинском конфликте на тактическом уровне. Об этом пишет издание El Pais.

«На тактическом уровне Россия выигрывает конфликт на Украине», — говорится в материале. Отмечается что Москва успешно освоила новые территории. Россия извлекла уроки из прошлого и улучшила координацию между различными армиями, а ее единое командование функционирует гораздо более эффективно, чем в начале конфликта.

Профессор истории из Гарвардского университета Нил Фергюсон выразил мнение, что Россия, обладая значительными ресурсами и сырьем, имеет возможность одержать скорую победу в конфликте на Украине. Он добавил, что внешняя политика президента США Джо Байдена оказалась неудачной, а поддержка со стороны Запада Киеву постепенно снижается.

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Россия одерживает верх в украинском конфликте на тактическом уровне. Об этом пишет издание El Pais. «На тактическом уровне Россия выигрывает конфликт на Украине», — говорится в материале. Отмечается что Москва успешно освоила новые территории. Россия извлекла уроки из прошлого и улучшила координацию между различными армиями, а ее единое командование функционирует гораздо более эффективно, чем в начале конфликта. Профессор истории из Гарвардского университета Нил Фергюсон выразил мнение, что Россия, обладая значительными ресурсами и сырьем, имеет возможность одержать скорую победу в конфликте на Украине. Он добавил, что внешняя политика президента США Джо Байдена оказалась неудачной, а поддержка со стороны Запада Киеву постепенно снижается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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