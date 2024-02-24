Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев на фоне взятия Россией Авдеевки

24 февраля 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев вместе с делегацией из других стран Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев спустя несколько дней после освобождения Россией Авдеевки. Об этом она написала в своем аккаунте в X. Вместе с ней Украину также посетили премьер-министры Италии, Канады и Бельгии. Делегация приехала в годовщину российской спецоперации. «В Киеве отмечают годовщину конфликта России с Украиной. Более чем когда-либо мы твердо поддерживаем Украину», — написала Урсула фон дер Ляйен в соцсетях. Она добавила, что приехала в Киев, чтобы показать — Европа готова поддерживать страну в военном и экономическом плане. Россия освободила Авдеевку 17 февраля. Это стало последним крупным поражением Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично доложил президенту РФ Владимиру Путину об успехе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев спустя несколько дней после освобождения Россией Авдеевки. Об этом она написала в своем аккаунте в X. Вместе с ней Украину также посетили премьер-министры Италии, Канады и Бельгии. Делегация приехала в годовщину российской спецоперации. «В Киеве отмечают годовщину конфликта России с Украиной. Более чем когда-либо мы твердо поддерживаем Украину», — написала Урсула фон дер Ляйен в соцсетях. Она добавила, что приехала в Киев, чтобы показать — Европа готова поддерживать страну в военном и экономическом плане. Россия освободила Авдеевку 17 февраля. Это стало последним крупным поражением Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично доложил президенту РФ Владимиру Путину об успехе.