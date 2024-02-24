Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев на фоне взятия Россией Авдеевки

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НАТО. Москва. stock, Урсула фон дер Ляйен,  stock
Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев вместе с делегацией из других стран Фото:

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев спустя несколько дней после освобождения Россией Авдеевки. Об этом она написала в своем аккаунте в X. Вместе с ней Украину также посетили премьер-министры Италии, Канады и Бельгии. Делегация приехала в годовщину российской спецоперации.

«В Киеве отмечают годовщину конфликта России с Украиной. Более чем когда-либо мы твердо поддерживаем Украину», — написала Урсула фон дер Ляйен в соцсетях. Она добавила, что приехала в Киев, чтобы показать — Европа готова поддерживать страну в военном и экономическом плане.

Россия освободила Авдеевку 17 февраля. Это стало последним крупным поражением Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично доложил президенту РФ Владимиру Путину об успехе.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев спустя несколько дней после освобождения Россией Авдеевки. Об этом она написала в своем аккаунте в X. Вместе с ней Украину также посетили премьер-министры Италии, Канады и Бельгии. Делегация приехала в годовщину российской спецоперации. «В Киеве отмечают годовщину конфликта России с Украиной. Более чем когда-либо мы твердо поддерживаем Украину», — написала Урсула фон дер Ляйен в соцсетях. Она добавила, что приехала в Киев, чтобы показать — Европа готова поддерживать страну в военном и экономическом плане. Россия освободила Авдеевку 17 февраля. Это стало последним крупным поражением Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично доложил президенту РФ Владимиру Путину об успехе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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