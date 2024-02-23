23 февраля 2024
22 февраля 2024

Губернатор ЯНАО Артюхов внесен в санкционный список Австралии

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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Артюхов попал под санкции Австралии Фото:
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов включен в список лиц, подпадающих под санкции Австралии. Информация размещена на сайте австралийского МИД.

«Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа включен в санкционный список Австралии», — указано в документе. Список подсанкционных лиц опубликован на сайте дипведомства страны.

Накануне губернатор ХМАО Наталья Комарова была включена в этот же санкционный список. Санкции вступили в силу 24 февраля.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов включен в список лиц, подпадающих под санкции Австралии. Информация размещена на сайте австралийского МИД. «Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа включен в санкционный список Австралии», — указано в документе. Список подсанкционных лиц опубликован на сайте дипведомства страны. Накануне губернатор ХМАО Наталья Комарова была включена в этот же санкционный список. Санкции вступили в силу 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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