Губернатор ЯНАО Артюхов внесен в санкционный список Австралии

Артюхов попал под санкции Австралии
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов включен в список лиц, подпадающих под санкции Австралии. Информация размещена на сайте австралийского МИД.
«Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа включен в санкционный список Австралии», — указано в документе. Список подсанкционных лиц опубликован на сайте дипведомства страны.
Накануне губернатор ХМАО Наталья Комарова была включена в этот же санкционный список. Санкции вступили в силу 24 февраля.
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