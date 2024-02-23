Свердловский СК взялся за дело избитого фельдшера

В ходе проверки следователь СКР выясняет все обстоятельства (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Следователи организовали проверку после того, как житель Богдановича (Свердловская область) напал на фельдшера скорой помощи, приехавшего к нему на вызов. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

«Богдановичским межрайонным следственным отделом СУ СКР области организована проверка сообщения о применении насилия к сотруднику бригады скорой помощи», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. Отмечается, что сейчас опрашиваются пострадавший и очевидцы инцидента. По результатам произошедшему будет дана надлежащая правовая оценка.

В Богдановиче пьяный мужчина 23 февраля напал на сотрудников скорой помощи, которые приехали к нему на вызов. В результате один из врачей получил открытую травму головы. Позже нападавшего мужчину из-за его поведения поместили в психбольницу.