Свердловский СК взялся за дело избитого фельдшера

Следователи организовали проверку после того, как житель Богдановича (Свердловская область) напал на фельдшера скорой помощи, приехавшего к нему на вызов. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
«Богдановичским межрайонным следственным отделом СУ СКР области организована проверка сообщения о применении насилия к сотруднику бригады скорой помощи», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. Отмечается, что сейчас опрашиваются пострадавший и очевидцы инцидента. По результатам произошедшему будет дана надлежащая правовая оценка.
В Богдановиче пьяный мужчина 23 февраля напал на сотрудников скорой помощи, которые приехали к нему на вызов. В результате один из врачей получил открытую травму головы. Позже нападавшего мужчину из-за его поведения поместили в психбольницу.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.