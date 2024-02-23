Мошенники неделю выманивали у жителя ХМАО несколько миллионов рублей

В Нефтеюганске (ХМАО) местный житель перевел на счета мошенников около трех миллионов рублей. В окружном Управлении МВД сообщили, что лжесотрудники банка на протяжении недели созванивались с потерпевшим и в итоге убедили его отправить деньги на их «безопасные» счета.
«В полицию Нефтеюганского района поступило заявление от 57-летнего местного жителя. На протяжении недели по телефону он общался с неизвестным, который, представившись сотрудником Банка, убедил югорчанина перевести на безопасный счет около трех миллионов рублей», — сообщается на сайте ведомства.
Мошенник убедил югорчанина, что с его карты пытаются списать деньги третьи лица и тем самым втерся в доверие. Пострадавший потерял два миллиона собственных сбережений и один миллион, взятый в банке.
В Нижневартовске группа мошенников под видом сотрудника оператора сотовой связи, сотрудника госуслуг и представителя финансовой организации выманили у женщины 24 миллиона рублей. Вартовчанка перевела все имеющиеся накопления на «безопасный» счет и только потом заподозрила неладное.
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