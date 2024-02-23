Мошенники неделю выманивали у жителя ХМАО несколько миллионов рублей

24 февраля 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Мужчину убедили, что защищают его средства от кражи третьими лицами Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) местный житель перевел на счета мошенников около трех миллионов рублей. В окружном Управлении МВД сообщили, что лжесотрудники банка на протяжении недели созванивались с потерпевшим и в итоге убедили его отправить деньги на их «безопасные» счета. «В полицию Нефтеюганского района поступило заявление от 57-летнего местного жителя. На протяжении недели по телефону он общался с неизвестным, который, представившись сотрудником Банка, убедил югорчанина перевести на безопасный счет около трех миллионов рублей», — сообщается на сайте ведомства. Мошенник убедил югорчанина, что с его карты пытаются списать деньги третьи лица и тем самым втерся в доверие. Пострадавший потерял два миллиона собственных сбережений и один миллион, взятый в банке. В Нижневартовске группа мошенников под видом сотрудника оператора сотовой связи, сотрудника госуслуг и представителя финансовой организации выманили у женщины 24 миллиона рублей. Вартовчанка перевела все имеющиеся накопления на «безопасный» счет и только потом заподозрила неладное.

В Нефтеюганске (ХМАО) местный житель перевел на счета мошенников около трех миллионов рублей. В окружном Управлении МВД сообщили, что лжесотрудники банка на протяжении недели созванивались с потерпевшим и в итоге убедили его отправить деньги на их «безопасные» счета. «В полицию Нефтеюганского района поступило заявление от 57-летнего местного жителя. На протяжении недели по телефону он общался с неизвестным, который, представившись сотрудником Банка, убедил югорчанина перевести на безопасный счет около трех миллионов рублей», — сообщается на сайте ведомства. Мошенник убедил югорчанина, что с его карты пытаются списать деньги третьи лица и тем самым втерся в доверие. Пострадавший потерял два миллиона собственных сбережений и один миллион, взятый в банке. В Нижневартовске группа мошенников под видом сотрудника оператора сотовой связи, сотрудника госуслуг и представителя финансовой организации выманили у женщины 24 миллиона рублей. Вартовчанка перевела все имеющиеся накопления на «безопасный» счет и только потом заподозрила неладное.