23 февраля 2024
22 февраля 2024

Мошенники неделю выманивали у жителя ХМАО несколько миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину убедили, что защищают его средства от кражи третьими лицами Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) местный житель перевел на счета мошенников около трех миллионов рублей. В окружном Управлении МВД сообщили, что лжесотрудники банка на протяжении недели созванивались с потерпевшим и в итоге убедили его отправить деньги на их «безопасные» счета.

«В полицию Нефтеюганского района поступило заявление от 57-летнего местного жителя. На протяжении недели по телефону он общался с неизвестным, который, представившись сотрудником Банка, убедил югорчанина перевести на безопасный счет около трех миллионов рублей», — сообщается на сайте ведомства.

Мошенник убедил югорчанина, что с его карты пытаются списать деньги третьи лица и тем самым втерся в доверие. Пострадавший потерял два миллиона собственных сбережений и один миллион, взятый в банке.

В Нижневартовске группа мошенников под видом сотрудника оператора сотовой связи, сотрудника госуслуг и представителя финансовой организации выманили у женщины 24 миллиона рублей. Вартовчанка перевела все имеющиеся накопления на «безопасный» счет и только потом заподозрила неладное.

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В Нефтеюганске (ХМАО) местный житель перевел на счета мошенников около трех миллионов рублей. В окружном Управлении МВД сообщили, что лжесотрудники банка на протяжении недели созванивались с потерпевшим и в итоге убедили его отправить деньги на их «безопасные» счета. «В полицию Нефтеюганского района поступило заявление от 57-летнего местного жителя. На протяжении недели по телефону он общался с неизвестным, который, представившись сотрудником Банка, убедил югорчанина перевести на безопасный счет около трех миллионов рублей», — сообщается на сайте ведомства. Мошенник убедил югорчанина, что с его карты пытаются списать деньги третьи лица и тем самым втерся в доверие. Пострадавший потерял два миллиона собственных сбережений и один миллион, взятый в банке. В Нижневартовске группа мошенников под видом сотрудника оператора сотовой связи, сотрудника госуслуг и представителя финансовой организации выманили у женщины 24 миллиона рублей. Вартовчанка перевела все имеющиеся накопления на «безопасный» счет и только потом заподозрила неладное.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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