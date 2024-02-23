Мизулиной на встрече в Тюмени подарили футболку с цитатой Моора о Путине. Фото

24 февраля 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

Мизулина согласилось с цитатой на подаренной футболке Фото: Георгий Бергал © URA.RU Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина получила в подарок от одной из студенток тюменского вуза в подарок футболку с высказыванием губернатора области Александра Моора о президенте России Владимире Путине. Слова были сказаны на выставке-форуме «Россия» в ноябре 2023 года. На сцену к Мизулиной вышла студентка Тюменского государственного университета (ТюмГУ) с футболкой, содержащей известную цитату Моора: «Человек, который изменил все». Она спросила у общественницы, согласна ли та с этим высказыванием. «Когда видишь, как страна развивается, как мы растем, как мы строимся, как мы создаем, как мы производим новое, как появляются новые предприятия, конечно, понимаешь тот колоссальный вклад, который сделал лично наш президент в рост и развитие всей нашей страны. Огромная благодарность нашему президенту!» — ответила Мизулина. Ее высказывание приводит telegram-канал «Тюменская область». Позднее она примерила подарок студентки. Примечательно, что девушка сама была одета в такую же футболку. На встрече Мизулиной тюменские школьники всем залом скандировали: «Путин!». Среди участников была девушка в футболке с изображением российского лидера. Именно она вышла на сцену, а все участники встречи поддержали ее и выразили поддержку президенту РФ. Мизулина примерила подарок тюменской студентки URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина получила в подарок от одной из студенток тюменского вуза в подарок футболку с высказыванием губернатора области Александра Моора о президенте России Владимире Путине. Слова были сказаны на выставке-форуме «Россия» в ноябре 2023 года. На сцену к Мизулиной вышла студентка Тюменского государственного университета (ТюмГУ) с футболкой, содержащей известную цитату Моора: «Человек, который изменил все». Она спросила у общественницы, согласна ли та с этим высказыванием. «Когда видишь, как страна развивается, как мы растем, как мы строимся, как мы создаем, как мы производим новое, как появляются новые предприятия, конечно, понимаешь тот колоссальный вклад, который сделал лично наш президент в рост и развитие всей нашей страны. Огромная благодарность нашему президенту!» — ответила Мизулина. Ее высказывание приводит telegram-канал «Тюменская область». Позднее она примерила подарок студентки. Примечательно, что девушка сама была одета в такую же футболку. На встрече Мизулиной тюменские школьники всем залом скандировали: «Путин!». Среди участников была девушка в футболке с изображением российского лидера. Именно она вышла на сцену, а все участники встречи поддержали ее и выразили поддержку президенту РФ.