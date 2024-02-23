На встрече с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной тюменские школьники в поддержку главы государства Владимира Путина всем залом скандировали его фамилию. Очевидцы разместили видео в соцсети.
На встречу пришла девушка в футболке с изображением российского лидера. Она вышла на сцену к Мизулиной и тем самым показала поддержку Путину, а все собравшиеся ее подхватили. «Давайте поддержим нашего президента», — обратилась к залу Мизулина. «Путин! Путин! Путин!» — скандировали школьники ей в ответ. Видео опубликовано в telegram-канале «Тюменская область».
Визит Екатерины Мизулиной в Тюмень проходит 23 и 24 февраля. Для размещения анонсов и всей информации о предстоящей поездке она создала отдельный аккаунт в Telegram. На встречу со школьниками и студентами города в школе № 95 микрорайона Плеханово пригласили всех желающих. Мизулина пообещала выложить фото всем участникам мероприятия.
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