23 февраля 2024
22 февраля 2024

Тюменские школьники на встрече с Мизулиной скандировали «Путин». Видео

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Закрытие Второго съезда "Движения первых". Москва, российский флаг, патриотизм, путин владимир, триколор, флаг россии, топ, молодежь, движение первых, пердвижата, двиперы
Студенты в Тюмени выразили поддержку российскому лидеру Фото:

На встрече с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной тюменские школьники в поддержку главы государства Владимира Путина всем залом скандировали его фамилию. Очевидцы разместили видео в соцсети.

На встречу пришла девушка в футболке с изображением российского лидера. Она вышла на сцену к Мизулиной и тем самым показала поддержку Путину, а все собравшиеся ее подхватили. «Давайте поддержим нашего президента», — обратилась к залу Мизулина. «Путин! Путин! Путин!» — скандировали школьники ей в ответ. Видео опубликовано в telegram-канале «Тюменская область».

Визит Екатерины Мизулиной в Тюмень проходит 23 и 24 февраля. Для размещения анонсов и всей информации о предстоящей поездке она создала отдельный аккаунт в Telegram. На встречу со школьниками и студентами города в школе № 95 микрорайона Плеханово пригласили всех желающих. Мизулина пообещала выложить фото всем участникам мероприятия.

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На встрече с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной тюменские школьники в поддержку главы государства Владимира Путина всем залом скандировали его фамилию. Очевидцы разместили видео в соцсети. На встречу пришла девушка в футболке с изображением российского лидера. Она вышла на сцену к Мизулиной и тем самым показала поддержку Путину, а все собравшиеся ее подхватили. «Давайте поддержим нашего президента», — обратилась к залу Мизулина. «Путин! Путин! Путин!» — скандировали школьники ей в ответ. Видео опубликовано в telegram-канале «Тюменская область». Визит Екатерины Мизулиной в Тюмень проходит 23 и 24 февраля. Для размещения анонсов и всей информации о предстоящей поездке она создала отдельный аккаунт в Telegram. На встречу со школьниками и студентами города в школе № 95 микрорайона Плеханово пригласили всех желающих. Мизулина пообещала выложить фото всем участникам мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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