Рэпер Александр Степанов выпустил официальный клип на песню «Дай ему сил» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Музыкант ST (Александр Степанов) опубликовал клип «Дай ему сил», в котором два главных героя: президент России Владимир Путин и Герой России, комбриг Росгвардии Сергей Хайрудинов. Песня посвящена защитникам Отечества.

Часть клипа была снята в зоне СВО. Рэпер и оператор там побывали накануне. Также в видеоряде появляется Путин и Хайрудинов, которые стали главными героями композиции. Кадры с президентом сняты во время посещения Путиным оборонных заводов, встречи с гражданами и возложении цветов на 9 Мая. Клип выложен на официальной странице рэпера в соцсети «ВКонтакте».

Музыкант отмечал, что Путин и Хайрудинов сейчас олицетворяют понятие патриотизма. Они оба на своих местах защищают Родину в сложный исторический момент.

Припев песни звучит так: «Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил. Он для старших герой, а для молодых кумир».

Композиция исполнена в непривычной для рэпера лиричной манере. Ее основной посыл — защитники Отечества как пример для остальных россиян. Сама песня была опубликована 9 февраля и сразу вошла в топ-20 популярных композиций.

Эта песня понравилась многим российским звездам. Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев сейчас проводит репетиции, чтобы выступить с ней на концерте. За несколько дней до этого ST спел песню на линии фронта перед военнослужащими Росгвардии. Слова «Дай ему сил» звучали на разных участках фронта, так как песню отметили многие военные.