Алексей Гончаренко позже решил отказаться от своего заявления о сдаче территорий ради НАТО Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Нардеп Украины Алексей Гончаренко заявил, что Украине стоит отказаться от территорий, которая она пытается захватить, в обмен на членство в НАТО. Однако позже он отказался от своих высказываний.

«Я считаю, что правильной и более реалистичной последовательностью должно быть членство в НАТО территории, контролируемой Украиной. И в результате этого через какое-то время Украина начнет новую военную кампанию», — высказался Алексей Гончаренко в разговоре с изданием Telegraph .

По словам Гончаренко, его заявление кратко звучит так: обменять земли на мир. Он отметил, что членство Украины в НАТО создаст препятствие России. Нардеп высказался, что на реализацию такого плана могут уйти годы.

Однако позже Гончаренко в своем telegram-канале отказался от своих заявлений. Он уверен, что у него не звучали призывы к капитуляции Украины ради НАТО.

Президент России Владимир Путин всегда отмечал, что Москва против членства Украины в альянсе. Спецоперация началась именно для того, чтобы отодвинуть угрозу НАТО от границ России, заявлял президент. Экс-директор по связям с общественностью миссии НАТО по поддержке в Европе Джо Буччино уточнил, что Путин способен вести страну по одной траектории вне зависимости от продолжения боевых действий.

Сейчас же Зеленский заявил, что Украина готовит новое контрнаступление. По его словам, ВСУ сосредоточатся на атаках в Черном море, в том числе будут бить по Крыму.