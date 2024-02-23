23 февраля 2024
22 февраля 2024

Власти Надыма на День оленевода пригласили главу Нового Уренгоя

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и ардм. Салехард, воронов андрей
Воронов приехал в Надым вместе с депутатами Фото:

В Надыме (ЯНАО) 24 февраля стартовал первый День оленевода. На его празднование городские власти пригласили мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова.

«В Надыме стартовал День оленевода. По приглашению надымских парламентариев праздник посетили депутаты городской думы Нового Уренгоя и глава города Андрей Воронов», — сообщается в telegram-канале мэрии Надыма.

Приглашение стало ответным жестом. В ноябре 2023 года надымчане побывали в Новом Уренгое по обмену опытом в развитии территории. Празднования проходят на главной площади города Юбилейной и на озере Янтарном.

В Новом Уренгое гуляния в День оленевода продлятся два дня — 9 и 10 марта, а сам праздник проведут в новой локации, на берегу реки Седэяха. Воронов пообещал землякам разнообразные развлечения, в том числе и катания на оленьих упряжках.

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В Надыме (ЯНАО) 24 февраля стартовал первый День оленевода. На его празднование городские власти пригласили мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова. «В Надыме стартовал День оленевода. По приглашению надымских парламентариев праздник посетили депутаты городской думы Нового Уренгоя и глава города Андрей Воронов», — сообщается в telegram-канале мэрии Надыма. Приглашение стало ответным жестом. В ноябре 2023 года надымчане побывали в Новом Уренгое по обмену опытом в развитии территории. Празднования проходят на главной площади города Юбилейной и на озере Янтарном. В Новом Уренгое гуляния в День оленевода продлятся два дня — 9 и 10 марта, а сам праздник проведут в новой локации, на берегу реки Седэяха. Воронов пообещал землякам разнообразные развлечения, в том числе и катания на оленьих упряжках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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