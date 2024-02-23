Власти Надыма на День оленевода пригласили главу Нового Уренгоя

24 февраля 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Воронов приехал в Надым вместе с депутатами Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Надыме (ЯНАО) 24 февраля стартовал первый День оленевода. На его празднование городские власти пригласили мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова. «В Надыме стартовал День оленевода. По приглашению надымских парламентариев праздник посетили депутаты городской думы Нового Уренгоя и глава города Андрей Воронов», — сообщается в telegram-канале мэрии Надыма. Приглашение стало ответным жестом. В ноябре 2023 года надымчане побывали в Новом Уренгое по обмену опытом в развитии территории. Празднования проходят на главной площади города Юбилейной и на озере Янтарном. В Новом Уренгое гуляния в День оленевода продлятся два дня — 9 и 10 марта, а сам праздник проведут в новой локации, на берегу реки Седэяха. Воронов пообещал землякам разнообразные развлечения, в том числе и катания на оленьих упряжках.

В Надыме (ЯНАО) 24 февраля стартовал первый День оленевода. На его празднование городские власти пригласили мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова. «В Надыме стартовал День оленевода. По приглашению надымских парламентариев праздник посетили депутаты городской думы Нового Уренгоя и глава города Андрей Воронов», — сообщается в telegram-канале мэрии Надыма. Приглашение стало ответным жестом. В ноябре 2023 года надымчане побывали в Новом Уренгое по обмену опытом в развитии территории. Празднования проходят на главной площади города Юбилейной и на озере Янтарном. В Новом Уренгое гуляния в День оленевода продлятся два дня — 9 и 10 марта, а сам праздник проведут в новой локации, на берегу реки Седэяха. Воронов пообещал землякам разнообразные развлечения, в том числе и катания на оленьих упряжках.