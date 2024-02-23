23 февраля 2024
22 февраля 2024

В Тюмени около 100 пар заключили союз в красивую дату

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового зала в ресторане Le Bourg 1905. Екатеринбург, свадьба, невеста, свадебное платье
Всего заявления на регистрацию брака подали 136 тюменских пар Фото:

В Тюменской области 99 влюбленных пар заключили брачный союз в красивую дату — 24.02.24. Об этом сообщили в областном управлении ЗАГС.

«24.02.24 о серьезности намерений заявили 99 пар из Тюменской области. Они зарегистрировали брак в органах ЗАГС региона», — сообщается в telegram-канале ведомства. Изначально в этот день планировали пожениться 136 пар.

В аномальные морозы, стоящие в Тюмени, 12 декабря, в городе было зарегистрировано 39 браков. Молодожены заранее забронировали для своих торжеств красивую дату 12.12.2023 и не могли предугадать погоду в этот день.

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В Тюменской области 99 влюбленных пар заключили брачный союз в красивую дату — 24.02.24. Об этом сообщили в областном управлении ЗАГС. «24.02.24 о серьезности намерений заявили 99 пар из Тюменской области. Они зарегистрировали брак в органах ЗАГС региона», — сообщается в telegram-канале ведомства. Изначально в этот день планировали пожениться 136 пар. В аномальные морозы, стоящие в Тюмени, 12 декабря, в городе было зарегистрировано 39 браков. Молодожены заранее забронировали для своих торжеств красивую дату 12.12.2023 и не могли предугадать погоду в этот день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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