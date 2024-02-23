В Тюмени около 100 пар заключили союз в красивую дату

Всего заявления на регистрацию брака подали 136 тюменских пар
В Тюменской области 99 влюбленных пар заключили брачный союз в красивую дату — 24.02.24. Об этом сообщили в областном управлении ЗАГС.
«24.02.24 о серьезности намерений заявили 99 пар из Тюменской области. Они зарегистрировали брак в органах ЗАГС региона», — сообщается в telegram-канале ведомства. Изначально в этот день планировали пожениться 136 пар.
В аномальные морозы, стоящие в Тюмени, 12 декабря, в городе было зарегистрировано 39 браков. Молодожены заранее забронировали для своих торжеств красивую дату 12.12.2023 и не могли предугадать погоду в этот день.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.