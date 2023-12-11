11 декабря 2023

В аномальные морозы ради красивой даты в Тюмени сыграли десятки свадеб

В красивую дату 12 декабря в Тюмени зарегистрировали 39 браков
© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз на улице не помешал планам влюбленных Фото:

В аномальные морозы, стоящие в Тюмени 12 декабря, в городе было зарегистрировано 39 браков, так как молодожены заранее забронировали для своих торжеств красивую дату 12.12.23. Об этом рассказали в городском отделе ЗАГС.

«В День Конституции 12 декабря в Тюмени свой союз зарегистрировали 39 пар. Влюбленные заранее выбирали красивую для бракосочетания дату — 12.12.23. Им не помешал даже трескучий мороз», — рассказали в отделе ЗАГС Тюмени.

Там также отметили, что в ближайшее время свадьбы будут играть и другие любители красивых дат. Так, на регистрацию 23 декабря (23.12.23) подано 90 заявлений.

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В аномальные морозы, стоящие в Тюмени 12 декабря, в городе было зарегистрировано 39 браков, так как молодожены заранее забронировали для своих торжеств красивую дату 12.12.23. Об этом рассказали в городском отделе ЗАГС. «В День Конституции 12 декабря в Тюмени свой союз зарегистрировали 39 пар. Влюбленные заранее выбирали красивую для бракосочетания дату — 12.12.23. Им не помешал даже трескучий мороз», — рассказали в отделе ЗАГС Тюмени. Там также отметили, что в ближайшее время свадьбы будут играть и другие любители красивых дат. Так, на регистрацию 23 декабря (23.12.23) подано 90 заявлений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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