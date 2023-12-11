В аномальные морозы ради красивой даты в Тюмени сыграли десятки свадеб

Мороз на улице не помешал планам влюбленных
В аномальные морозы, стоящие в Тюмени 12 декабря, в городе было зарегистрировано 39 браков, так как молодожены заранее забронировали для своих торжеств красивую дату 12.12.23. Об этом рассказали в городском отделе ЗАГС.
«В День Конституции 12 декабря в Тюмени свой союз зарегистрировали 39 пар. Влюбленные заранее выбирали красивую для бракосочетания дату — 12.12.23. Им не помешал даже трескучий мороз», — рассказали в отделе ЗАГС Тюмени.
Там также отметили, что в ближайшее время свадьбы будут играть и другие любители красивых дат. Так, на регистрацию 23 декабря (23.12.23) подано 90 заявлений.
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