Украина и Италия подписали соглашение о гарантиях безопасности. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Наши встречи с главой правительства Италии Джорджей Мелони всегда содержательны. Важным результатом сегодняшнего стало подписание двустороннего соглашения о безопасности. Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства между Украиной и Италией», — заявил Зеленский в своем telegram-канале.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Бельгии Александер де Кроо прибыли в Киев. Европейские лидеры приняли участие в церемонии возложения венков в память о погибших.
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