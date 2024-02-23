Инстасамка исполнила народную песню в эфире шоу на ТНТ

24 февраля 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

Инстасамка исполнила на шоу песню про замужество Фото: Официальный канал дарьи Зотеевой в Telegram/t.me/instasamkafuckyou Рэп-исполнительница из Тобольска (Тюменская область) Дарья Зотеева, известная как Instasamka, в эфире шоу «Конфетка» на ТНТ исполнила народную песню из интернета. Композиция посвящена замужеству, а исполнение удивило как автора песни, так и жюри. «В субботнем выпуске шоу участие приняла российская поп-певица и рэп-исполнительница из Тюмени Дарья Зотеева. Instasamkа перепела песню про замужество Елены Сизовой под названием „Выйти замуж не напасть“. Зрители, создательница песни и жюри были удивлены исполнением и выступлением певицы», — сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала. Instasamka поделилась, что песня осталась в первозданном виде и она всего лишь ее немного доработала. Певице настолько запомнилась композиция, что она поет ее уже несколько дней. Второй сезон шоу стартовал на ТНТ 13 января. Instasamka участвовала в его открытии. Исполнение песни народного автора популярной исполнительницей может принести 300 тысяч рублей одному из участников шоу.

Рэп-исполнительница из Тобольска (Тюменская область) Дарья Зотеева, известная как Instasamka, в эфире шоу «Конфетка» на ТНТ исполнила народную песню из интернета. Композиция посвящена замужеству, а исполнение удивило как автора песни, так и жюри. «В субботнем выпуске шоу участие приняла российская поп-певица и рэп-исполнительница из Тюмени Дарья Зотеева. Instasamkа перепела песню про замужество Елены Сизовой под названием „Выйти замуж не напасть“. Зрители, создательница песни и жюри были удивлены исполнением и выступлением певицы», — сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала. Instasamka поделилась, что песня осталась в первозданном виде и она всего лишь ее немного доработала. Певице настолько запомнилась композиция, что она поет ее уже несколько дней. Второй сезон шоу стартовал на ТНТ 13 января. Instasamka участвовала в его открытии. Исполнение песни народного автора популярной исполнительницей может принести 300 тысяч рублей одному из участников шоу.