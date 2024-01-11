11 января 2024

Выступление Инстасамки откроет новый сезон шоу на ТНТ

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
Артистка перепоет песню малоизвестного автора из интернета Фото:

Певица Instasamka (Дарья Зотеева), родом из Тюменской области (Тобольск), откроет второй сезон шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала, певица может выиграть для автора песни 300 тысяч рублей.

«В новом сезоне зрители увидят, как и тех артистов, кто уже делал „конфетки“ на сцене шоу, так и абсолютно новые и неожиданные имена. Так, за перепевку одной из композиций возьмется Instasamka. <…> Певица и блогер может помочь обрести популярность и выиграть денежный приз в 300 тысяч рублей одному из участников шоу», — сказано в сообщении.

Премьера второго сезона шоу назначена на 13 января. Ранее URA.RU писало, что Instasamka стала артистом 2023 года по версии сайта «ВКонтакте».

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Певица Instasamka (Дарья Зотеева), родом из Тюменской области (Тобольск), откроет второй сезон шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала, певица может выиграть для автора песни 300 тысяч рублей. «В новом сезоне зрители увидят, как и тех артистов, кто уже делал „конфетки“ на сцене шоу, так и абсолютно новые и неожиданные имена. Так, за перепевку одной из композиций возьмется Instasamka. <…> Певица и блогер может помочь обрести популярность и выиграть денежный приз в 300 тысяч рублей одному из участников шоу», — сказано в сообщении. Премьера второго сезона шоу назначена на 13 января. Ранее URA.RU писало, что Instasamka стала артистом 2023 года по версии сайта «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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