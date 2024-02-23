Пожар в торговом комплексе под Екатеринбургом потушили. Фото

24 февраля 2024 в 22:07 Размер текста - 17 +

Площадь пожара увеличилась с 300 до 600 квадратных метров (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Горный Щит под Екатеринбургом локализовали пожар в торговом комплексе «Колхозный двор», загоревшийся вечером 24 февраля. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. «В 21:11 по местному времени пожар в Горном Щите локализован на площади 600 квадратных метров. Пострадавших нет», — говорится в telegram-канале ведомства. Сообщение о возгорании на улице Горнощитской поступило в 19:45. За полчаса площадь пожара увеличилась в два раза. Огонь тушили 16 сотрудников МЧС и четыре пожарные машины. Обновленно 22:30: В МЧС сообщили, что открытый огонь полностью ликвидирован. «В 22:16 (мест) открытое горение на пожаре в Горном Щите было ликвидировано», — говорится в telegram-канале МЧС. Фото: telegram-канал МЧС Свердловской области (https://t.me/mchs66/4611)

В поселке Горный Щит под Екатеринбургом локализовали пожар в торговом комплексе «Колхозный двор», загоревшийся вечером 24 февраля. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. «В 21:11 по местному времени пожар в Горном Щите локализован на площади 600 квадратных метров. Пострадавших нет», — говорится в telegram-канале ведомства. Сообщение о возгорании на улице Горнощитской поступило в 19:45. За полчаса площадь пожара увеличилась в два раза. Огонь тушили 16 сотрудников МЧС и четыре пожарные машины. Обновленно 22:30: В МЧС сообщили, что открытый огонь полностью ликвидирован. «В 22:16 (мест) открытое горение на пожаре в Горном Щите было ликвидировано», — говорится в telegram-канале МЧС.