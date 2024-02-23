В поселке Горный Щит под Екатеринбургом локализовали пожар в торговом комплексе «Колхозный двор», загоревшийся вечером 24 февраля. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 21:11 по местному времени пожар в Горном Щите локализован на площади 600 квадратных метров. Пострадавших нет», — говорится в telegram-канале ведомства.
Сообщение о возгорании на улице Горнощитской поступило в 19:45. За полчаса площадь пожара увеличилась в два раза. Огонь тушили 16 сотрудников МЧС и четыре пожарные машины.
Обновленно 22:30: В МЧС сообщили, что открытый огонь полностью ликвидирован. «В 22:16 (мест) открытое горение на пожаре в Горном Щите было ликвидировано», — говорится в telegram-канале МЧС.
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