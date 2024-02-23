23 февраля 2024

Пожар в торговом комплексе под Екатеринбургом потушили. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в деревне Успенка. Тюменская область, пожар, тушение пожара, пожарны
Площадь пожара увеличилась с 300 до 600 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В поселке Горный Щит под Екатеринбургом локализовали пожар в торговом комплексе «Колхозный двор», загоревшийся вечером 24 февраля. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 21:11 по местному времени пожар в Горном Щите локализован на площади 600 квадратных метров. Пострадавших нет», — говорится в telegram-канале ведомства.

Сообщение о возгорании на улице Горнощитской поступило в 19:45. За полчаса площадь пожара увеличилась в два раза. Огонь тушили 16 сотрудников МЧС и четыре пожарные машины.

Обновленно 22:30: В МЧС сообщили, что открытый огонь полностью ликвидирован. «В 22:16 (мест) открытое горение на пожаре в Горном Щите было ликвидировано», — говорится в telegram-канале МЧС.

Фото:

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В поселке Горный Щит под Екатеринбургом локализовали пожар в торговом комплексе «Колхозный двор», загоревшийся вечером 24 февраля. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. «В 21:11 по местному времени пожар в Горном Щите локализован на площади 600 квадратных метров. Пострадавших нет», — говорится в telegram-канале ведомства. Сообщение о возгорании на улице Горнощитской поступило в 19:45. За полчаса площадь пожара увеличилась в два раза. Огонь тушили 16 сотрудников МЧС и четыре пожарные машины. Обновленно 22:30: В МЧС сообщили, что открытый огонь полностью ликвидирован. «В 22:16 (мест) открытое горение на пожаре в Горном Щите было ликвидировано», — говорится в telegram-канале МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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