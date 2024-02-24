Юрист предупредил о штрафе тех, кто разводит рассаду

Юрист Коломийцев: за рассаду в подъезде грозит штраф в 15 тысяч рублей

24 февраля 2024 в 23:02 Размер текста - 17 +

Выращивать рассаду без ограничений можно только у себя в купленной квартире, заявил Сергей Коломийцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Высаживать рассаду в подъезде можно при условии, что с этим согласны другие собственники жилья. Однако если они против и пожарная инспекция нашла нарушения, то за это грозит штраф до 15 тысяч рублей. Об этом заявил юрист Сергей Коломийцев. «Поскольку подъезд — пространство общественное, то выращивать рассаду там можно только с общего согласия собственников жилья. Если пожарная инспекция подтвердит факт нарушения правил, то выпишет штраф от пяти до 15 тысяч рублей», — предупредил Сергей Коломийцев в разговоре с изданием «Аргументы и факты». Важно, чтобы рассада не мешала жильцам пройти к общему балкону, лифту или мусоропроводу. Также она не должна нарушать противопожарные требования. Если соседи против зелени в подъезде, то ее придется убрать. Выращивать рассаду без ограничений можно у себя в квартире. Однако если квартира съемная, то надо заранее обговорить это с собственником жилья.

Высаживать рассаду в подъезде можно при условии, что с этим согласны другие собственники жилья. Однако если они против и пожарная инспекция нашла нарушения, то за это грозит штраф до 15 тысяч рублей. Об этом заявил юрист Сергей Коломийцев. «Поскольку подъезд — пространство общественное, то выращивать рассаду там можно только с общего согласия собственников жилья. Если пожарная инспекция подтвердит факт нарушения правил, то выпишет штраф от пяти до 15 тысяч рублей», — предупредил Сергей Коломийцев в разговоре с изданием «Аргументы и факты». Важно, чтобы рассада не мешала жильцам пройти к общему балкону, лифту или мусоропроводу. Также она не должна нарушать противопожарные требования. Если соседи против зелени в подъезде, то ее придется убрать. Выращивать рассаду без ограничений можно у себя в квартире. Однако если квартира съемная, то надо заранее обговорить это с собственником жилья.