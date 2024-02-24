Пермячка отделалась мелким штрафом после дебоша в магазине с обливанием кефиром

Жительница Пермского края, разгромившая магазин, заплатит штраф в тысячу рублей

25 февраля 2024 в 07:30 Размер текста - 17 +

Суд обязал дебоширку выплатить штраф, который не перекрывает ущерб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительницу города Верещагано Пермского края приговорили к штрафу. Соответствующее решение содержится в картотеке суда. Женщина в январе устроила погром в местном магазине сети «Пятерочка». По словам очевидцев, дебоширка скидывала товары с полок, откусывала торты и обливалась кефиром. «Суд рассмотрел протокол за мелкое хулиганство, составленный на женщину. Ее приговорили к штрафу», — передает издание Properm со ссылкой на судебное делопроизводство. Максимальный размер выплат по статье — 1000 рублей. Ущерб магазину от ее действий составил почти 50 тысяч. Жительница Верещагино дважды посещала супермаркет 16 января. Вначале она похитила мороженое и скинула несколько товаров с полок, а после вернулась в более агрессивном состоянии. Источник, знакомый с произошедшим, пояснил, что женщина лечится в психиатрическом отделении районной больницы. Вероятно, ее отпустили домой, после чего произошло обострение.

Жительницу города Верещагано Пермского края приговорили к штрафу. Соответствующее решение содержится в картотеке суда. Женщина в январе устроила погром в местном магазине сети «Пятерочка». По словам очевидцев, дебоширка скидывала товары с полок, откусывала торты и обливалась кефиром. «Суд рассмотрел протокол за мелкое хулиганство, составленный на женщину. Ее приговорили к штрафу», — передает издание Properm со ссылкой на судебное делопроизводство. Максимальный размер выплат по статье — 1000 рублей. Ущерб магазину от ее действий составил почти 50 тысяч. Жительница Верещагино дважды посещала супермаркет 16 января. Вначале она похитила мороженое и скинула несколько товаров с полок, а после вернулась в более агрессивном состоянии. Источник, знакомый с произошедшим, пояснил, что женщина лечится в психиатрическом отделении районной больницы. Вероятно, ее отпустили домой, после чего произошло обострение.