24 февраля 2024
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22 февраля 2024

Пермячка отделалась мелким штрафом после дебоша в магазине с обливанием кефиром

Жительница Пермского края, разгромившая магазин, заплатит штраф в тысячу рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд обязал дебоширку выплатить штраф, который не перекрывает ущерб Фото:

Жительницу города Верещагано Пермского края приговорили к штрафу. Соответствующее решение содержится в картотеке суда. Женщина в январе устроила погром в местном магазине сети «Пятерочка». По словам очевидцев, дебоширка скидывала товары с полок, откусывала торты и обливалась кефиром.

«Суд рассмотрел протокол за мелкое хулиганство, составленный на женщину. Ее приговорили к штрафу», — передает издание Properm со ссылкой на судебное делопроизводство. Максимальный размер выплат по статье — 1000 рублей. Ущерб магазину от ее действий составил почти 50 тысяч.

Жительница Верещагино дважды посещала супермаркет 16 января. Вначале она похитила мороженое и скинула несколько товаров с полок, а после вернулась в более агрессивном состоянии. Источник, знакомый с произошедшим, пояснил, что женщина лечится в психиатрическом отделении районной больницы. Вероятно, ее отпустили домой, после чего произошло обострение.

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Жительницу города Верещагано Пермского края приговорили к штрафу. Соответствующее решение содержится в картотеке суда. Женщина в январе устроила погром в местном магазине сети «Пятерочка». По словам очевидцев, дебоширка скидывала товары с полок, откусывала торты и обливалась кефиром. «Суд рассмотрел протокол за мелкое хулиганство, составленный на женщину. Ее приговорили к штрафу», — передает издание Properm со ссылкой на судебное делопроизводство. Максимальный размер выплат по статье — 1000 рублей. Ущерб магазину от ее действий составил почти 50 тысяч. Жительница Верещагино дважды посещала супермаркет 16 января. Вначале она похитила мороженое и скинула несколько товаров с полок, а после вернулась в более агрессивном состоянии. Источник, знакомый с произошедшим, пояснил, что женщина лечится в психиатрическом отделении районной больницы. Вероятно, ее отпустили домой, после чего произошло обострение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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