Пермячка отделалась мелким штрафом после дебоша в магазине с обливанием кефиром

Жительницу города Верещагано Пермского края приговорили к штрафу. Соответствующее решение содержится в картотеке суда. Женщина в январе устроила погром в местном магазине сети «Пятерочка». По словам очевидцев, дебоширка скидывала товары с полок, откусывала торты и обливалась кефиром.
«Суд рассмотрел протокол за мелкое хулиганство, составленный на женщину. Ее приговорили к штрафу», — передает издание Properm со ссылкой на судебное делопроизводство. Максимальный размер выплат по статье — 1000 рублей. Ущерб магазину от ее действий составил почти 50 тысяч.
Жительница Верещагино дважды посещала супермаркет 16 января. Вначале она похитила мороженое и скинула несколько товаров с полок, а после вернулась в более агрессивном состоянии. Источник, знакомый с произошедшим, пояснил, что женщина лечится в психиатрическом отделении районной больницы. Вероятно, ее отпустили домой, после чего произошло обострение.
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