Глава МИД Украины обвинил Запад во лжи о ситуации в стране

25 февраля 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кулеба обвинил мировые СМИ во лжи о потере интереса к Украине Фото: Официальный сайт президента Украины Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мировые СМИ лгут о ситуации на Украине. Об этом он сказал в интервью 23 февраля в Нью-Йорке, когда на Совбезе ООН обсуждался вопрос Украины в связи со второй годовщиной российской спецоперации. «Есть две самые большие лжи, которые крутятся мировыми медиа. Первая — что на Украину давят. Вторая — что все устали от конфликта на Украине», — так глава МИД Украины ответил на вопрос о том, давят ли партнеры на Украину, чтобы заморозить конфликт. Его слова приводит «Голос Америки» (СМИ признано иноагентом в России). Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский ушли с заседания Генассамблеи ООН, посвященному «оккупированным территориям Украины». Дипломаты вышли после выступления Небензи, в момент, когда за трибуной находился представитель Люксембурга. Перед уходом постперд отметил, что «оккупированных территорий Украины» не существует, а есть лишь «новые территории России», вошедшие в ее состав в результате референдумов. Уже в конце 2023 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что министры иностранных дел почти всех государств-членов ЕС употребляли выражение «усталость от Украины» в своих выступлениях. По его словам, все труднее сохранять в общественном мнении и СМИ интерес к тому, что происходит на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мировые СМИ лгут о ситуации на Украине. Об этом он сказал в интервью 23 февраля в Нью-Йорке, когда на Совбезе ООН обсуждался вопрос Украины в связи со второй годовщиной российской спецоперации. «Есть две самые большие лжи, которые крутятся мировыми медиа. Первая — что на Украину давят. Вторая — что все устали от конфликта на Украине», — так глава МИД Украины ответил на вопрос о том, давят ли партнеры на Украину, чтобы заморозить конфликт. Его слова приводит «Голос Америки» (СМИ признано иноагентом в России). Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский ушли с заседания Генассамблеи ООН, посвященному «оккупированным территориям Украины». Дипломаты вышли после выступления Небензи, в момент, когда за трибуной находился представитель Люксембурга. Перед уходом постперд отметил, что «оккупированных территорий Украины» не существует, а есть лишь «новые территории России», вошедшие в ее состав в результате референдумов. Уже в конце 2023 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что министры иностранных дел почти всех государств-членов ЕС употребляли выражение «усталость от Украины» в своих выступлениях. По его словам, все труднее сохранять в общественном мнении и СМИ интерес к тому, что происходит на Украине.