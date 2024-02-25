Глава МИД Украины обвинил Запад во лжи о ситуации в стране

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мировые СМИ лгут о ситуации на Украине. Об этом он сказал в интервью 23 февраля в Нью-Йорке, когда на Совбезе ООН обсуждался вопрос Украины в связи со второй годовщиной российской спецоперации.
«Есть две самые большие лжи, которые крутятся мировыми медиа. Первая — что на Украину давят. Вторая — что все устали от конфликта на Украине», — так глава МИД Украины ответил на вопрос о том, давят ли партнеры на Украину, чтобы заморозить конфликт. Его слова приводит «Голос Америки» (СМИ признано иноагентом в России).
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский ушли с заседания Генассамблеи ООН, посвященному «оккупированным территориям Украины». Дипломаты вышли после выступления Небензи, в момент, когда за трибуной находился представитель Люксембурга. Перед уходом постперд отметил, что «оккупированных территорий Украины» не существует, а есть лишь «новые территории России», вошедшие в ее состав в результате референдумов.
Уже в конце 2023 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что министры иностранных дел почти всех государств-членов ЕС употребляли выражение «усталость от Украины» в своих выступлениях. По его словам, все труднее сохранять в общественном мнении и СМИ интерес к тому, что происходит на Украине.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.