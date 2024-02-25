Лукашенко ответил на вопрос об участии в выборах-2025

Лукашенко объявил об участии в выборах президента Беларуси в 2025 году

25 февраля 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

В Беларуси не допустят мятежей во время выборов, заявил Александр Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Беларуси Александр Лукашенко собирается участвовать в выборы главы государства в 2025 году. Об этом заявил сам политик. «Пойду, пойду, пойду. Передайте им, что пойду!» — заявил Лукашенко в ответ на вопрос корреспондента « Белта » о возможном участии в выборах. Сегодня в Беларуси проходят парламентские выборы, на которых глава государства посетил один из избирательных участков в сопровождении своего сына Николая. На данный момент явка избирателей составляет 43,64%. Лукашенко выразил уверенность в том, что свержение власти в стране будет сложной задачей даже при помощи самого радикального способа. Президент отметил, что в этот раз во время выборов не будет мятежей, поскольку были сделаны выводы из прошлых ошибок.

Президент Беларуси Александр Лукашенко собирается участвовать в выборы главы государства в 2025 году. Об этом заявил сам политик. «Пойду, пойду, пойду. Передайте им, что пойду!» — заявил Лукашенко в ответ на вопрос корреспондента «Белта» о возможном участии в выборах. Сегодня в Беларуси проходят парламентские выборы, на которых глава государства посетил один из избирательных участков в сопровождении своего сына Николая. На данный момент явка избирателей составляет 43,64%. Лукашенко выразил уверенность в том, что свержение власти в стране будет сложной задачей даже при помощи самого радикального способа. Президент отметил, что в этот раз во время выборов не будет мятежей, поскольку были сделаны выводы из прошлых ошибок.