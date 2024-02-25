Лукашенко ответил на вопрос об участии в выборах-2025

Лукашенко объявил об участии в выборах президента Беларуси в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, лукашенко александр
В Беларуси не допустят мятежей во время выборов, заявил Александр Лукашенко Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко собирается участвовать в выборы главы государства в 2025 году. Об этом заявил сам политик.

«Пойду, пойду, пойду. Передайте им, что пойду!» — заявил Лукашенко в ответ на вопрос корреспондента «Белта» о возможном участии в выборах. Сегодня в Беларуси проходят парламентские выборы, на которых глава государства посетил один из избирательных участков в сопровождении своего сына Николая.

На данный момент явка избирателей составляет 43,64%. Лукашенко выразил уверенность в том, что свержение власти в стране будет сложной задачей даже при помощи самого радикального способа. Президент отметил, что в этот раз во время выборов не будет мятежей, поскольку были сделаны выводы из прошлых ошибок.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Беларуси Александр Лукашенко собирается участвовать в выборы главы государства в 2025 году. Об этом заявил сам политик. «Пойду, пойду, пойду. Передайте им, что пойду!» — заявил Лукашенко в ответ на вопрос корреспондента «Белта» о возможном участии в выборах. Сегодня в Беларуси проходят парламентские выборы, на которых глава государства посетил один из избирательных участков в сопровождении своего сына Николая. На данный момент явка избирателей составляет 43,64%. Лукашенко выразил уверенность в том, что свержение власти в стране будет сложной задачей даже при помощи самого радикального способа. Президент отметил, что в этот раз во время выборов не будет мятежей, поскольку были сделаны выводы из прошлых ошибок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...