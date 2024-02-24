24 февраля 2024
23 февраля 2024

Актер из сериала «Слово пацана» признался, что хотел бы жить в Тюмени. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, осень. Тюмень, тюмень, площадь 400 лет Тюмени, виды тюмени
Ералаш из «Слова пацана» рассказал, что ему очень нравится Тюмень Фото:

Актер Ярослав Могильников, сыгравший Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал, что ему очень нравится Тюмень и что он бы хотел жить в таком городе. Такие слова прозвучали в интервью журналисту Карену Адамяну на его youtube-канале.

«Хочется город какой-то более спокойный и умиротворенный, как Тюмень. Она мне очень нравится, потому что там город сам по себе такой спокойный, экономика хорошая, люди хорошие», — сказал Могильников.

По его словам, Москва — город, где постоянно происходит суета. Актер признался, что чувствует там себя, «как не в своей тарелке».

Актер Лев Зулькарнаев, сыгравший персонажа Зиму в «Слове пацана», тоже позитивно высказался о Тюмени и ее жителях. Он считает, что тюменцы — открытые и легкие людьми, а сам город уникален.

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Актер Ярослав Могильников, сыгравший Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал, что ему очень нравится Тюмень и что он бы хотел жить в таком городе. Такие слова прозвучали в интервью журналисту Карену Адамяну на его youtube-канале. «Хочется город какой-то более спокойный и умиротворенный, как Тюмень. Она мне очень нравится, потому что там город сам по себе такой спокойный, экономика хорошая, люди хорошие», — сказал Могильников. По его словам, Москва — город, где постоянно происходит суета. Актер признался, что чувствует там себя, «как не в своей тарелке». Актер Лев Зулькарнаев, сыгравший персонажа Зиму в «Слове пацана», тоже позитивно высказался о Тюмени и ее жителях. Он считает, что тюменцы — открытые и легкие людьми, а сам город уникален.
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