Актер из сериала «Слово пацана» признался, что хотел бы жить в Тюмени. Видео

25 февраля 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

Ералаш из «Слова пацана» рассказал, что ему очень нравится Тюмень Фото: Денис Моргунов © URA.RU Актер Ярослав Могильников, сыгравший Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал, что ему очень нравится Тюмень и что он бы хотел жить в таком городе. Такие слова прозвучали в интервью журналисту Карену Адамяну на его youtube-канале. «Хочется город какой-то более спокойный и умиротворенный, как Тюмень. Она мне очень нравится, потому что там город сам по себе такой спокойный, экономика хорошая, люди хорошие», — сказал Могильников. По его словам, Москва — город, где постоянно происходит суета. Актер признался, что чувствует там себя, «как не в своей тарелке». Актер Лев Зулькарнаев, сыгравший персонажа Зиму в «Слове пацана», тоже позитивно высказался о Тюмени и ее жителях. Он считает, что тюменцы — открытые и легкие людьми, а сам город уникален.

Актер Ярослав Могильников, сыгравший Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал, что ему очень нравится Тюмень и что он бы хотел жить в таком городе. Такие слова прозвучали в интервью журналисту Карену Адамяну на его youtube-канале. «Хочется город какой-то более спокойный и умиротворенный, как Тюмень. Она мне очень нравится, потому что там город сам по себе такой спокойный, экономика хорошая, люди хорошие», — сказал Могильников. По его словам, Москва — город, где постоянно происходит суета. Актер признался, что чувствует там себя, «как не в своей тарелке». Актер Лев Зулькарнаев, сыгравший персонажа Зиму в «Слове пацана», тоже позитивно высказался о Тюмени и ее жителях. Он считает, что тюменцы — открытые и легкие людьми, а сам город уникален.