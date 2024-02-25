Лукашенко в седьмой раз будет баллотироваться в президенты: главное из заявлений президента

Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Александр Лукашенко объявил о своем участии в выборах президента Беларуси в 2025 году Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил намерение участвовать в своей седьмой президентской кампании в 2025 году. Он является действующим президентом уже 30 лет. URA.RU собрало главные заявления из выступления белорусского лидера во время голосования на парламентских выборах.

Вероятность революции в Беларуси

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси нет намерения передавать власть кому бы то ни было. Страна проводит собственные выборы и не нуждается во внешнем признании их законности. По его словам, белорусы и россияне уже исчерпали свой потенциал для революционных событий. Беларусь будет подвергаться воздействию извне до президентских выборов, и эта кампания достигнет своего пика.

Конфликт на Украине

Лукашенко рассказал, что вместе с президентом России Владимиром Путиным обсуждалось возможное совместное противодействие враждебным силам. По мнению белорусского президента, демократия Запада привела к военному конфликту на Украине. Если Киев не согласится на переговоры с Москвой, то, возможно, будут серьезные последствия для Украины как независимого государства. У Киева имеется достаточное количество оснований для начала переговоров с Россией по урегулированию конфликта, считает Лукашенко.

Выход Армении из ОДКБ

Минск не получил заявлений от Армении о выходе из ОДКБ. Лукашенко считает, что Армения должна остаться членом организации. Ереван не должен спешить с выходом, так как возвращение будет сложным, подчеркнул Лукашенко.

Главные качества президента Беларуси

Лукашенко отметил, что главные качества президента Беларуси — требовательность к выполнению решений, прогнозирование и интуиция. Он также указал на необходимость помнить свои корни и быть приземленным.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил намерение участвовать в своей седьмой президентской кампании в 2025 году. Он является действующим президентом уже 30 лет. URA.RU собрало главные заявления из выступления белорусского лидера во время голосования на парламентских выборах. Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси нет намерения передавать власть кому бы то ни было. Страна проводит собственные выборы и не нуждается во внешнем признании их законности. По его словам, белорусы и россияне уже исчерпали свой потенциал для революционных событий. Беларусь будет подвергаться воздействию извне до президентских выборов, и эта кампания достигнет своего пика. Лукашенко рассказал, что вместе с президентом России Владимиром Путиным обсуждалось возможное совместное противодействие враждебным силам. По мнению белорусского президента, демократия Запада привела к военному конфликту на Украине. Если Киев не согласится на переговоры с Москвой, то, возможно, будут серьезные последствия для Украины как независимого государства. У Киева имеется достаточное количество оснований для начала переговоров с Россией по урегулированию конфликта, считает Лукашенко. Минск не получил заявлений от Армении о выходе из ОДКБ. Лукашенко считает, что Армения должна остаться членом организации. Ереван не должен спешить с выходом, так как возвращение будет сложным, подчеркнул Лукашенко. Лукашенко отметил, что главные качества президента Беларуси — требовательность к выполнению решений, прогнозирование и интуиция. Он также указал на необходимость помнить свои корни и быть приземленным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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