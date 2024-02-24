Отдел СК Сургута стал лидером по раскрытию особо тяжких преступлений в ХМАО

25 февраля 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

Следственный отдел Сургута признан руководством одним Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На следственный отдел Сургута (ХМАО) приходится более четверти раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений в округе. Об этом URA.RU сообщил руководитель следственного отдела Сургута СУ СК РФ по ХМАО Владимир Ермолаев. «За год нашим отделом раскрыто 160 тяжких и особо тяжких преступлений из 570 зарегистрированных в округе. Если брать количество раскрытых преступлений совместно с коллегами из Нижневартовска, то это где-то половина всех уголовных дел в округе по тяжким и особо тяжким преступлениям», — сообщил Ермолаев. Заслуги отдела были отмечены руководством следственного управления СК по ХМАО. По итогам работы отдел признан одним из лучших. «За этот год было раскрыто несколько громких дел. Убийство на территории хозуправления мэрии Сургутского района, раскрыли деятельность незаконной экстремистской организации. Несколько сотрудников добровольно отправились работать в новые регионы России, что также было отмечено руководством», — добавил Ермолаев. Ранее URA.RU сообщало, что в следственном управлении СК РФ по ХМАО названы отделы, где работают лучшие следователи. В Список попали отделы Сургута, Пыть-Яха и Урайского района.

На следственный отдел Сургута (ХМАО) приходится более четверти раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений в округе. Об этом URA.RU сообщил руководитель следственного отдела Сургута СУ СК РФ по ХМАО Владимир Ермолаев. «За год нашим отделом раскрыто 160 тяжких и особо тяжких преступлений из 570 зарегистрированных в округе. Если брать количество раскрытых преступлений совместно с коллегами из Нижневартовска, то это где-то половина всех уголовных дел в округе по тяжким и особо тяжким преступлениям», — сообщил Ермолаев. Заслуги отдела были отмечены руководством следственного управления СК по ХМАО. По итогам работы отдел признан одним из лучших. «За этот год было раскрыто несколько громких дел. Убийство на территории хозуправления мэрии Сургутского района, раскрыли деятельность незаконной экстремистской организации. Несколько сотрудников добровольно отправились работать в новые регионы России, что также было отмечено руководством», — добавил Ермолаев. Ранее URA.RU сообщало, что в следственном управлении СК РФ по ХМАО названы отделы, где работают лучшие следователи. В Список попали отделы Сургута, Пыть-Яха и Урайского района.