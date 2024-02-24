24 февраля 2024
23 февраля 2024

Савичева вспомнила, как в детстве выступала в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Юлии Савичевой Курган, савичева юля
Савичева рассказала о своих первых шагах в карьере (архивное фото) Фото:

Певица Юлия Савичева в возрасте пяти лет уже выступала на сцене в Кургане. Об этом исполнительница популярных песен рассказала, отвечая на вопросы подписчиков в своем telegram-канале.

«В пять лет я помню, как зажигала на сцене в Кургане, когда была солисткой хореографического ансамбля. Если бы была возможность обратиться к той девочке с высоты настоящего времени — я бы сказала, что все получится, надо идти своей дорогой без сомнений», — пояснила Савичева в ответе на вопрос подписчицы.

Первое выступление Савичевой на сцене Курганской филармонии состоялось в 1992 году. Она исполнила «шаманский» танец в паре со своим наставником.

Ранее Савичева рассказала, как ей удалось попасть на сцену. По словам певицы, еще в детстве продюсер Максим Фадеев пообещал сделать из нее звезду.

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Певица Юлия Савичева в возрасте пяти лет уже выступала на сцене в Кургане. Об этом исполнительница популярных песен рассказала, отвечая на вопросы подписчиков в своем telegram-канале. «В пять лет я помню, как зажигала на сцене в Кургане, когда была солисткой хореографического ансамбля. Если бы была возможность обратиться к той девочке с высоты настоящего времени — я бы сказала, что все получится, надо идти своей дорогой без сомнений», — пояснила Савичева в ответе на вопрос подписчицы. Первое выступление Савичевой на сцене Курганской филармонии состоялось в 1992 году. Она исполнила «шаманский» танец в паре со своим наставником. Ранее Савичева рассказала, как ей удалось попасть на сцену. По словам певицы, еще в детстве продюсер Максим Фадеев пообещал сделать из нее звезду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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