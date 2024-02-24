Савичева вспомнила, как в детстве выступала в Кургане

25 февраля 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Савичева рассказала о своих первых шагах в карьере (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Певица Юлия Савичева в возрасте пяти лет уже выступала на сцене в Кургане. Об этом исполнительница популярных песен рассказала, отвечая на вопросы подписчиков в своем telegram-канале. «В пять лет я помню, как зажигала на сцене в Кургане, когда была солисткой хореографического ансамбля. Если бы была возможность обратиться к той девочке с высоты настоящего времени — я бы сказала, что все получится, надо идти своей дорогой без сомнений», — пояснила Савичева в ответе на вопрос подписчицы. Первое выступление Савичевой на сцене Курганской филармонии состоялось в 1992 году. Она исполнила «шаманский» танец в паре со своим наставником. Ранее Савичева рассказала, как ей удалось попасть на сцену. По словам певицы, еще в детстве продюсер Максим Фадеев пообещал сделать из нее звезду.

Певица Юлия Савичева в возрасте пяти лет уже выступала на сцене в Кургане. Об этом исполнительница популярных песен рассказала, отвечая на вопросы подписчиков в своем telegram-канале. «В пять лет я помню, как зажигала на сцене в Кургане, когда была солисткой хореографического ансамбля. Если бы была возможность обратиться к той девочке с высоты настоящего времени — я бы сказала, что все получится, надо идти своей дорогой без сомнений», — пояснила Савичева в ответе на вопрос подписчицы. Первое выступление Савичевой на сцене Курганской филармонии состоялось в 1992 году. Она исполнила «шаманский» танец в паре со своим наставником. Ранее Савичева рассказала, как ей удалось попасть на сцену. По словам певицы, еще в детстве продюсер Максим Фадеев пообещал сделать из нее звезду.