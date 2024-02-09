Какая судьба ждет Залужного после отставки

Обозреватель Скачко: Залужный станет угрозой для Зеленского после отставки

09 февраля 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

Валерий Залужный станет козырем против Зеленского, сказал Владимир Скачко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США могут подготовить бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на смену президенту Украины Владимиру Зеленского. При этом главкому грозит и тюрьма, если на него решат повесить все неудачи армии на фронте. Об этом в беседе с URA.RU заявил политический обозреватель «Украина.ру» Владимир Скачко. Залужного отправили в отставку 8 февраля. Владимир Зеленский присвоил бывшему главкому ВСУ звание Героя Украины. На место Залужного назначили генерал-полковника Александра Сырского. Зеленский заявил, что ждет от него нового подхода к мобилизации. Новость по теме США продолжат поддерживать Киев, несмотря на увольнение Залужного «Соединенные Штаты перевели его в „лист ожидания“, для того чтобы использовать повторно, применив его популярность в армии, какую-никакую известность на Западе, приобретенный боевой опыт. Это нужно, чтобы в нужный момент сковырнуть и Зеленского, и Сырского, и всех остальных. Тогда он сможет возглавить новую хунту, которая до конца должна выполнять задачи, поставленные перед Украиной», — сказал Владимир Скачко. Или Залужного могут принести в жертву, чтобы оправдаться за военные неудачи ВСУ, отметил эксперт. «Зеленский может сделать из бывшего главкома „козла отпущения“. Он может свалить всю вину на Залужного и даже посадить его на скамью подсудимых за все что угодно. На Украине его могут сделать предателем родины, агентом Кремля, нерадивым и бесталанным военачальником, нарушителем приказов мудрого и гениального президента», — продолжил политический обозреватель. Третий вариант дальнейшего развития событий для Залужного — это конец его военной карьеры и какого-либо будущего. «Его отправят в исторический утиль. Он закончит свое существование тихо, мирно и бессмысленно. Для него переход из человека в погонах в человека в пиджаке, уход в политику или отъезд из страны, если позволят, — это небытие», — подчеркнул Скачко. Однако старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин считает, что Залужного под крыло возьмет Великобритания, а не Штаты. «Ходят слухи, что он уедет послом в Англию. Это говорит о том, что он в первую очередь креатура Англии, а с его снятием победила группировка, которую поддерживает США. Поэтому Залужного убирают на некоторое время в ящик, но не в полностью закрытый», — добавил собеседник URA.RU. В Великобритании бывший главком может создать окончательную оппозицию действующему президенту Украины, сообщил Матюшин. «Он сможет из Англии спокойно критиковать Зеленского, военно-политическое руководство, зарабатывать себе политические очки и всю большую популярность народе и армии, особенно на фоне тех провалов, которые уже начались и еще предстоят украинской армии в этом году», — заключил старший лейтенант в отставке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США могут подготовить бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на смену президенту Украины Владимиру Зеленского. При этом главкому грозит и тюрьма, если на него решат повесить все неудачи армии на фронте. Об этом в беседе с URA.RU заявил политический обозреватель «Украина.ру» Владимир Скачко. Залужного отправили в отставку 8 февраля. Владимир Зеленский присвоил бывшему главкому ВСУ звание Героя Украины. На место Залужного назначили генерал-полковника Александра Сырского. Зеленский заявил, что ждет от него нового подхода к мобилизации. «Соединенные Штаты перевели его в „лист ожидания“, для того чтобы использовать повторно, применив его популярность в армии, какую-никакую известность на Западе, приобретенный боевой опыт. Это нужно, чтобы в нужный момент сковырнуть и Зеленского, и Сырского, и всех остальных. Тогда он сможет возглавить новую хунту, которая до конца должна выполнять задачи, поставленные перед Украиной», — сказал Владимир Скачко. Или Залужного могут принести в жертву, чтобы оправдаться за военные неудачи ВСУ, отметил эксперт. «Зеленский может сделать из бывшего главкома „козла отпущения“. Он может свалить всю вину на Залужного и даже посадить его на скамью подсудимых за все что угодно. На Украине его могут сделать предателем родины, агентом Кремля, нерадивым и бесталанным военачальником, нарушителем приказов мудрого и гениального президента», — продолжил политический обозреватель. Третий вариант дальнейшего развития событий для Залужного — это конец его военной карьеры и какого-либо будущего. «Его отправят в исторический утиль. Он закончит свое существование тихо, мирно и бессмысленно. Для него переход из человека в погонах в человека в пиджаке, уход в политику или отъезд из страны, если позволят, — это небытие», — подчеркнул Скачко. Однако старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин считает, что Залужного под крыло возьмет Великобритания, а не Штаты. «Ходят слухи, что он уедет послом в Англию. Это говорит о том, что он в первую очередь креатура Англии, а с его снятием победила группировка, которую поддерживает США. Поэтому Залужного убирают на некоторое время в ящик, но не в полностью закрытый», — добавил собеседник URA.RU. В Великобритании бывший главком может создать окончательную оппозицию действующему президенту Украины, сообщил Матюшин. «Он сможет из Англии спокойно критиковать Зеленского, военно-политическое руководство, зарабатывать себе политические очки и всю большую популярность народе и армии, особенно на фоне тех провалов, которые уже начались и еще предстоят украинской армии в этом году», — заключил старший лейтенант в отставке.